出席國際機場工會聯合會理監事會 蘇俊賓：市府工會攜手保障勞工帶動桃園前進
桃園市副市長蘇俊賓12日出席中華民國國際機場工會聯合會理監事聯席會收表示，產業發展與勞工保障相輔相成，唯有勞工權益獲得充分保障，產業方能穩健成長。為因應近年桃園勞動人口的快速成長，市府全面擴充勞工相關資源，包括提高勞工教育經費及勞工權益基金預算、強化工會量能與勞工服務，致力創造更完善的工作環境，讓勞工朋友能安心就業，帶動桃園前進產業持續前進的動能。
蘇副市長在市府勞動局長李賢祥、環境管理處長張書豪、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，勞動部次長黃玲娜、中華民國國際機場工會聯合會理事長李信燕、副理事長陳祈隆、劉雅婷及秘書長杜光宇等均到場參加。
蘇俊賓指出，桃園近年來不僅人口穩定成長，勞動力的增幅更為顯著。20年前桃園人口約188萬人，如今已增加到快236萬人，增幅約25%；但同一區間勞動人口則由約84萬人成長至逾120萬人，增幅超過43%，桃園的勞參率也提高到62%，是全國最高，他也感謝勞工朋友的努力，是桃園成為全台最具發展潛力城市的關鍵力量。
蘇俊賓指出，工會的角色不僅只是勞動權益的爭取與維護，也是積極成為城市治理的重要參與夥伴。隨著桃園航空城開發建設持續推進，舉凡都市計畫、交通運輸、就業環境及公共設施配置等議題，均有賴第一線勞工朋友貢獻實務經驗與專業建議，國際機場工會聯合會也扮演重要角色。市府將與各工會團體建立更緊密的協作機制，將勞工視角融入政策規劃，使城市建設更貼近實際需求，共同打造兼顧產業發展、勞工權益與宜居品質的理想桃園。
勞動局表示，中華民國國際機場工會聯合會由16家工會組成，會員逾1萬人，其中桃園市會員占逾九成。聯合會每年舉辦模範勞工表揚活動，今（115）年邁入第11屆，共有28位勞工獲此殊榮。其中，由桃園國際機場股份有限公司企業工會推薦的吳秀玲，長期深耕機場證照管理業務，積極推動通行證申辦與管理作業數位化轉型，有效提升行政效率與服務品質；由桃園大眾捷運股份有限公司企業工會推薦的吳鳴軒，則積極投身工會事務與勞資協商，協助爭取員工福利、改善勞動條件，兩人均充分展現模範勞工敬業奉獻的精神與卓越貢獻。
勞動局指出，中華民國國際機場工會聯合會長期關注勞工權益、積極反映基層需求，是市府推動勞工政策的重要夥伴。市府將持續落實「勞工五夠力」政策，透過補助工會辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工專業知能與身心健康，並加強勞動法規及職業安全衛生宣導，協助企業打造優質安全職場環境，全面保障勞工權益。
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