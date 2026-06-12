出席國際機場工會聯合會理監事會 蘇俊賓：市府工會攜手保障勞工帶動桃園前進

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桃園市副市長蘇俊賓12日出席中華民國國際機場工會聯合會理監事聯席會收表示，產業發展與勞工保障相輔相成，唯有勞工權益獲得充分保障，產業方能穩健成長。為因應近年桃園勞動人口的快速成長，市府全面擴充勞工相關資源，包括提高勞工教育經費及勞工權益基金預算、強化工會量能與勞工服務，致力創造更完善的工作環境，讓勞工朋友能安心就業，帶動桃園前進產業持續前進的動能。

蘇副市長在市府勞動局長李賢祥、環境管理處長張書豪、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，勞動部次長黃玲娜、中華民國國際機場工會聯合會理事長李信燕、副理事長陳祈隆、劉雅婷及秘書長杜光宇等均到場參加。



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桃園市副市長蘇俊賓於中華民國國際機場工會聯合會理監事聯席會中致詞。





蘇俊賓指出，桃園近年來不僅人口穩定成長，勞動力的增幅更為顯著。20年前桃園人口約188萬人，如今已增加到快236萬人，增幅約25%；但同一區間勞動人口則由約84萬人成長至逾120萬人，增幅超過43%，桃園的勞參率也提高到62%，是全國最高，他也感謝勞工朋友的努力，是桃園成為全台最具發展潛力城市的關鍵力量。

蘇俊賓指出，工會的角色不僅只是勞動權益的爭取與維護，也是積極成為城市治理的重要參與夥伴。隨著桃園航空城開發建設持續推進，舉凡都市計畫、交通運輸、就業環境及公共設施配置等議題，均有賴第一線勞工朋友貢獻實務經驗與專業建議，國際機場工會聯合會也扮演重要角色。市府將與各工會團體建立更緊密的協作機制，將勞工視角融入政策規劃，使城市建設更貼近實際需求，共同打造兼顧產業發展、勞工權益與宜居品質的理想桃園。

桃園市副市長蘇俊賓出席中華民國國際機場工會聯合會理監事聯席會。





勞動局表示，中華民國國際機場工會聯合會由16家工會組成，會員逾1萬人，其中桃園市會員占逾九成。聯合會每年舉辦模範勞工表揚活動，今（115）年邁入第11屆，共有28位勞工獲此殊榮。其中，由桃園國際機場股份有限公司企業工會推薦的吳秀玲，長期深耕機場證照管理業務，積極推動通行證申辦與管理作業數位化轉型，有效提升行政效率與服務品質；由桃園大眾捷運股份有限公司企業工會推薦的吳鳴軒，則積極投身工會事務與勞資協商，協助爭取員工福利、改善勞動條件，兩人均充分展現模範勞工敬業奉獻的精神與卓越貢獻。

勞動局指出，中華民國國際機場工會聯合會長期關注勞工權益、積極反映基層需求，是市府推動勞工政策的重要夥伴。市府將持續落實「勞工五夠力」政策，透過補助工會辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工專業知能與身心健康，並加強勞動法規及職業安全衛生宣導，協助企業打造優質安全職場環境，全面保障勞工權益。

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