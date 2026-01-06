出席大同區與里長有約 蔣萬安：大同區將轉變為北市重要交通節點
臺北市長蔣萬安5日出席大同區「與里長有約」座談。蔣萬安表示，大同區是臺北市最有人情味、最溫暖的地方，看到里長站在第一線為民服務，都讓他深受感動，也更堅定市府持續傾聽基層、回應地方需求的決心。
農曆年即將到來，蔣萬安表示，迪化街年貨大街是臺北人過年的共同記憶，市府去年首創全國第一個「無菸年貨大街」，打造全面禁菸的購物環境。政策推動初期雖曾遭質疑，但成果證明方向正確，不僅人潮較前一年成長兩成，營業額更突破新高，顯示勇於改變、以市民健康為優先的政策，能為地方帶來正向效益。此外，大同區包括淡水河水岸空間改造、中興院區醫療大樓新建，以及大同、雙蓮國小校舍改建等多項建設都持續推動中。未來市府將持續與里長「站做伙、做伙拚」，讓大同區發展無可限量。
在都市更新方面，蔣萬安強調，臺北市已正式進入「大都更時代」，安全永遠是第一考量。市府推動都更八箭與防災型都更政策，近三年全市都更重建報核案件數，年平均量為過去八年的2.3倍，其中大同區的表現更是指標性成果。斯文里整建住宅從三期「斯文首善」成功重建，到二期「斯文昌龍」於去年10月順利完成公辦都更簽約，不僅是社區的重要里程碑，也展現市府推動都市更新的決心與執行力。
捷運建設方面，蔣萬安表示，捷運是「今天不做，明天一定會後悔」的重大公共建設。市府推動「捷運六線齊發2.0」，目前北環段、南環段已全面動工，東環段也在他上任兩年內兌現承諾順利開工；萬大線列車已運抵臺灣進行測試，預計2027年通車。未來透過多線轉乘與路網整合，大同區將從過去交通末端，轉變為臺北市重要的交通節點。
在育兒與青年政策上，蔣萬安指出，市府推出多項全國首創措施，包括「幸福住宅」，讓新婚兩年內或育有0至6歲子女的小家庭優先入住社會住宅，推出後迅速額滿，顯示實際需求；臨時托育據點從上任前的4處擴增至24處，成長6倍；今年也將設立婦幼專責醫院，並擴大「生生喝鮮奶」政策至國中，打造更完善的育兒支持系統，讓臺北成為六都中唯一生育率正成長的城市。
談及產業發展，蔣萬安表示，市府成功爭取輝達海外總部落腳北士科，向全球證明臺北的城市實力。未來將串聯北士科、內湖科技園區與南港軟體園區，形塑完整科技廊帶，並透過捷運南北向延伸，讓產業效益一路擴散至大同區，帶動地方發展。
在基層建設與鄰里支持方面，蔣萬安宣布，市府已調升里鄰建設基本經費至35萬元，新增鄰長工作協助費2,500元，睦鄰活動費提高至8萬元，鄰長自強活動費與基層人員出國考察費也同步調升。此外，針對多年未調整的活動場所租金補助，市府已請民政局積極研議調高，以符合現今市場行情，減輕地方負擔。
里長關心斯文一期整宅房屋老舊、不適合居住，希望加速公辦都更進度，蔣萬安表示，特別感謝斯文里江雪卿里長，從斯文三到斯文二就一直四處奔走，參與一場場的說明會反映相關意見給市府，讓市府能夠在很艱困的大環境下順利的招商完成簽約。另外，斯文一期在去年第四季已達第一階段約七成同意比例，預計將於今年第二季至第三季間進駐當地召開說明會，持續推進公辦都更程序，市府也將定期向地方回報進度並全力協助整合，力拚讓社區早日脫胎換骨。
寧夏路早期以木柴、木料為生的工匠與居民漸漸在此形成一個生活圈，里長提案，希望市府能重現「柴寮仔意象」，延續地方歷史記憶與文化脈絡。蔣萬安表示，大同區「柴寮仔」所承載的歷史文化價值應持續保存，並進一步發揚推廣，讓更多年輕世代認識地方故事。針對里長建議保留具時代意象的特色路燈，並串聯柴寮仔、臺灣新文化運動紀念館到寧夏夜市，進行整體文化動線與意象規劃。蔣萬安指示由公園處主責、文化局、捷運公司協助相關規劃作業，朝兼顧歷史保存與城市發展的方向推進。
針對敬老卡點數使用範圍的建議，蔣萬安表示，市府理解許多長輩希望進一步擴大敬老點數用途的聲音，目前敬老點數自最初規劃以來，已逐步擴大適用於醫療院所門診、交通運輸等項目，其核心政策目的在於鼓勵長輩走出家門、增加外出活動與社會參與，以促進健康。對於是否擴大適用於特定交通服務或其他有助於長輩外出、旅遊與社交的項目，市府將納入評估；至於全面開放作為一般消費使用，則須審慎考量是否與原本促進健康的政策初衷相符。蔣萬安要求社會局進行全面盤點，蒐集地方長輩實際需求，並參考其他縣市作法，研議提出可行的擴充方案，再向地方說明回應。
