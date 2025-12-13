出席大海開吃壓軸晚宴 陳其邁：前鎮漁港好、高雄就會更好

「2025大海開吃－高雄大鮪魷秋季」活動壓軸場在前鎮漁港舉行。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 「2025大海開吃－高雄大鮪魷秋季」活動13日迎來壓軸場，海味晚宴席開111桌，吸引眾多民眾參與。高雄市長陳其邁感謝中央地方攜手合作建設前鎮漁港，邀請民眾共同品味最新鮮頂級的遠洋海味。市長陳其邁出席海味晚宴時表示，「大海開吃」最後一站來到前鎮漁港，是整個系列活動的最高潮，不僅宴席菜色豐富，現場還安排抽獎活動，有吃又有拿，邀請民眾一起品嘗最新鮮、最頂級的遠洋海味。活動現場氣氛熱絡，陳其邁更高歌一曲〈春夏秋冬〉，與民眾同樂，炒熱現場氣氛。

廣告 廣告

高雄大鮪魷秋季活動規劃為期兩天，內容包含特色市集、五寶試吃、超殺一元秋刀魚特賣及DIY體驗等，陳其邁強調前鎮漁港是台灣遠洋漁業重鎮，年產值約300億元，結合周邊產業鏈後，整體年產值高達1,000億元，是高雄重要的產業支柱，前鎮漁港好，高雄就會更好。

「2025大海開吃」系列活動結合地方特色海鮮、美食市集、親子體驗及藝文裝置，提供豐富多元的海味體驗與漁港觀光樂趣，自11月8日至12月14日，於彌陀、永安、茄萣、梓官、前鎮等五大漁港接力登場。首站彌陀漁港以「虱想起‧幸福味」為主題，融合在地漁村文化、海洋環境教育及親子體驗；「2025永安石斑魚節」則規劃踩街嘉年華、農漁特產品展售、親子DIY、石斑魚饗宴及音樂晚會，並設置超人氣插畫IP「馬來貘」木作裝置；茄萣「大興迎烏祭」透過海洋美食市集與大型充氣遊戲城堡，營造港灣嘉年華氛圍；梓官「戀戀蚵仔寮海鮮節」以創意市集與食魚教育為主軸，展現地方熱情與漁產特色；壓軸的前鎮漁港場次，則以今晚的豐盛海味晚宴，為整個系列活動畫下完美句點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

期待高雄出下一位女性市長 女性創業家齊挺邱議瑩

快訊》01:58臺灣東部海域發生規模4.5有感地震 最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳3級

陳其邁(中)盛讚高雄區漁會理事長黃一茂(右)及總幹事楊孟凡(左)。 圖：高雄市政府/提供