出席天下經濟論壇 陳其邁：高雄攜手北九州共築台日產業新典範

「2026 CWEF天下經濟論壇」21日在台北登場，以「跨越動盪 亞洲新動能」為主題，聚焦全球供應鏈重組、AI科技競逐及高風險時代下的台灣新戰略。高雄市長陳其邁受邀出席「台日經濟再連線」專題論壇，與日本北九州市長武內和久、中國信託商業銀行董事長陳佳文同台對談，由日本經濟新聞社資深專任董事渡邊園子主持，分享兩座城市由重工業轉型為高科技城市的歷程，並探討台日深化合作的契機。

↑圖說：高雄市長陳其邁出席2026天下經濟論壇，與北九州市長武內和久及中信銀董事長陳佳文對談，深化台日產業合作，期待未來攜手北九州打造台日合作新典範。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，高雄與北九州的連結可追溯至百餘年前。1901年高雄旗山香蕉外銷日本，主要出口港即為北九州門司港，當年的香蕉碼頭曾是高雄的重要城市象徵。隨著時代演進，該區已轉型為「高雄燈塔計畫」基地，發展為全球規模最大的智慧生成式AI應用平台之一，象徵高雄從傳統工業城市邁向智慧科技樞紐的關鍵轉折。

他指出，高雄若僅循既有路徑前進，終將成為追隨者，因此市府選擇果斷轉型，鎖定半導體與AI作為城市發展核心。在中央政策支持下，高雄成功引進台積電投資，並結合日月光等關鍵供應鏈，形塑南部半導體S廊帶，使城市產業結構從鋼鐵、石化為主，躍升為全球先進製程密度最高的半導體重鎮之一。

陳其邁也直言，轉型最大挑戰在於人才。市府攜手清華大學、交通大學在高雄設立國際研教園區，深化產學合作與技術創新，同時與國際大學建立連結，培育半導體與AI專業人才。針對水電供應、土地取得等關鍵條件，市府以「高雄速度」展現行政效率，協助企業快速落地，使台積電在短時間內完成設廠並量產，創下全球罕見紀錄。

↑圖說：北九州市與高雄市府團隊會後進行交流，由行政暨國際處處長張硯卿、經發局局長廖泰翔及新聞局局長項賓和代表，與北九州市代表團互贈禮品，象徵兩市友誼與合作持續深化。（圖片來源：高雄市政府提供）

面對地緣政治變化、美中貿易戰及美國再工業化趨勢，陳其邁指出，供應鏈重組已是必然，台日雙方必須在技術創新、人才交流與供應鏈韌性上深化合作，才能在全球競爭中維持優勢。他強調，再工業化不應僅是製造回流，更需完整的供應鏈布局，這正是台灣與日本能攜手發揮互補優勢之處。當前高雄與熊本已形成半導體戰略中軸，日商投資高雄、台商布局九州，正是雙邊合作深化的具體展現。

武內和久則表示，在國際局勢高度不確定的時代，城市間合作更顯重要。北九州與高雄同樣擁有港灣與重工業背景，轉型軌跡相似，如同兄弟城市。未來雙方可在半導體供應鏈、智慧城市、實體人工智慧（Physical AI）及綠色轉型（GX）等領域深化合作，並結合北九州安川電機、數位產業聚落及學研能量，推動技術實證與商業應用，攜手擴大產業影響力。

論壇結束後，北九州市與高雄市府團隊進行交流，由行政暨國際處處長張硯卿、經發局局長廖泰翔及新聞局局長項賓和代表市府，與北九州市代表團互贈紀念禮品，象徵雙方友誼與合作持續深化。雙方並回顧去年7月簽署合作備忘錄以來，在產業交流、城市治理與多元合作上的成果，展現高雄與北九州在既有基礎上，將持續攜手推進台日產業與智慧城市合作的夥伴關係。

