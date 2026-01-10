出席天公祖總廟龍柱大典 鄭麗文：國民黨為台海和平全力以赴

國民黨席鄭麗文出席天公祖總廟龍柱大典，強調為台海和平努力。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆新年將至，國民黨主席鄭麗文今日至台中市清水出席玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典，鄭麗文致詞表示，在天公祖的面前，未來在建廟的2年，國民黨也會善盡任務跟職責，希望為台海和平、乃至世界和平，全力以赴。

立委楊瓊瓔擔任玉皇大帝增福基金會常務監事，也在玉京天公祖總廟多年前籌備時擔任執行長，在楊瓊瓔邀請下，今日玉京天公祖總廟龍柱完成大典，藍營大咖齊聚，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁、前立法院長王金平、國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕等人擔任剪綵嘉賓。

廣告 廣告

鄭麗文致詞表示，在天公祖號召下，大家在此齊聚一堂，來自印度與加拿大的代表以印度語、英語致詞，為了人類世界和平發願，她自己深受感動，也代表國民黨發下宏願，希望為台海和平、乃至世界和平，全力以赴，希望二年後也能順利參加大廟落成盛典，相信集結所有為人類善良奮鬥的願力，如同冬日展現驕陽的溫暖，溫暖每個人的心窩，普照大地，四海昇平。

國民黨主席鄭麗文與立法院長王金平握手寒暄。(記者廖耀東攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》一跡象曝台灣「關鍵轉折點」！日議員石平霸氣嗆習：什麼東西

新聞360》國共論壇藏3交易籌碼？學者「2警告」重砲轟：國民黨都是輸家

國共論壇春節前舉行！高揚凱批「引狼入室」：國民黨真的沒救了

宜蘭縣長提名人選鄭麗文拋須符合勝選3條件 國民黨駁斥

