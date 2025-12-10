出席好人好事代表表揚大會 蔣萬安讚：善心才是台灣最美風景

中華民國表揚好人好事運動協會10日於台北市青年局舉辦「中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮」，台北市長蔣萬安也出席頒獎致詞，他強調「台灣最美麗的風景是人」，市府未來也會持續全力支持表揚活動。（徐佑昇攝）

中華民國表揚好人好事運動協會10日於台北市青年局舉辦「中華民國好人好事代表八德獎頒獎典禮」，現場全國善行代表齊聚一堂，台北市長蔣萬安也出席頒獎致詞，他表示，每次參與八德獎典禮都深受感動，更強調「台灣最美麗的風景是人」，市府未來也會持續全力支持表揚活動，讓善的力量不斷流傳。

蔣萬安表示，各宗教都以「向善」為核心，不論是聖經所言「施比受更有福」，或星雲法師倡導的「做好事、說好話、存好心」，都提醒我們主動關懷弱勢、在需要時伸出援手。他也強調，真正的幸福不在於擁有多少，而在於願意付出多少。

蔣萬安指出，八德獎自創辦至今已67年，他感謝中華民國表揚好人好事運動協會長期投入公益，持續推動並傳承善行文化，十分不容易，也令人敬佩。北市府未來也會持續全力支持八德獎表揚活動，期盼這項充滿意義的獎項能延續百年，讓善的力量不斷流傳。

蔣萬安說，北市共有兩位代表獲得八德獎肯定，蔣萬安分享，葉女士多年投入慈善，協助清寒學生、提供獎助學金、捐贈救護車、支持營養午餐，以實際行動帶來社會的溫暖；另一位周女士則是企業經營有成後積極回饋社會，捐贈復康巴士、心肺復甦器等醫療設備，展現企業家的愛與責任。

本次八德獎表揚的全國好人好事代表由各界推薦132位參選，最後決選出32位，其中也包含資深藝人陳淑芳，協會理事長蘇慶福表示，希望透過這些得獎者的善行事蹟，讓人人都能心存善念，時時做好事、說好話，處處有溫馨。

