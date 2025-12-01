出席婚禮「2爭議」不停！柯震東霸氣嗆酸民：蠢貨

娛樂中心／王靖慈報導

許瑋甯與邱澤日前11月28日補辦婚宴，現場大咖藝人眾多，堪稱「半個演藝圈都到場」。其中，柯震東受邀出席後，還開心在社群分享與新郎、新娘各自的合照，不料卻遭到網友酸「界線感薄弱」，甚至還有人噴他「喜事還穿黑，蠢貨」，相關言論瞬間在網上掀起大批人熱議。





柯震東截圖酸民留言回嗆對方「蠢貨」。（圖／翻攝自｢kaikaiko」、｢娛圈小美」IG、Threads）





柯震東今（1）日凌晨發文，只因他出席許瑋甯與邱澤婚禮上「穿著黑色服裝」，而被一名網友在臉書上辱罵「蠢貨」， 他直接貼出批評截圖，霸氣回嗆：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨」，之後他把這段回嗆截圖PO上社群，並打趣表示「限時分享、晚點刪」。讓粉絲紛紛求他不要刪，表示：「拜託不要刪」、「不要刪！我一定是因為看到這個療癒小貼文才這時候起床的」、「奇文共賞」、「好嗆好喜歡」，反應相當熱烈。

Threads上有網友認為柯震東拍照「搭肩」太過親密，釣出柯震東本人回應。（圖／翻攝自Threads）

事實上，類似爭議也不止這一件，11月30日就有一名Threads網友也發過極端言論，只見網友貼出柯震東與新人兩張合照。照片中，他與許瑋甯親切合影，右手自然搭在她肩上，兩人都露出燦笑；另一張與邱澤的合照，他同樣將手放在對方肩上，並靠得相當近，看起來關係融洽。原本只是普通的朋友互動，但該名網友卻寫下：「手搭在已婚人士上，界線感那麼薄弱，難怪貴圈真亂」，一句話瞬間挑起爭議。

貼文曝光後，直至現在已破262萬次瀏覽，底下湧入多達963則留言，但大多網友反串留言，嘲諷原PO過度解讀。有人笑說：「對啊！太沒邊界感了，他應該喜歡邱澤吧，我先嗑了」、「我也覺得，他一定對邱澤有意思」，也有人表示：「新郎、新娘沒意見，網友意見特別多」、「嫉妒嗎？他們是很好的朋友搭肩ok吧！」，由於討論度太高，柯震東本人也被釣出來，幽默回應：「不是，你這篇留言有太多了吧！」並附上摀嘴笑的表情符號，立刻讓整個留言區氣氛瞬間改變，高情商回應也讓粉絲看的相當開心。





原文出處：柯震東出席婚禮「穿黑衣、攬香肩」被放大！PK酸民互槓「蠢貨」霸氣清場

