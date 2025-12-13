出席宏道獎頒獎典禮 賴清德：懷念王金平盡量避免用表決

賴清德表示，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，自己相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對於運動部的幫助更是不言可喻。（圖／截自總統府網站）

賴清德總統今（13）日上午出席「114年宏道獎頒獎典禮」時表示，運動部未來將朝推動「全民運動」、強化「競技運動」、促進「運動產業發展」等三面向發展，政府會繼續與運動界站在一起，盼團結合作，讓臺灣運動發展更上層樓。也提到，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，自己相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對於運動部的幫助更是不言可喻。

賴清德首先感謝宏道運動發展基金會林鴻道董事長，長期出錢出力投入運動領域，讓選手能跳得更高、跑得更快、游得更快、出拳更有力，站上更多國際舞台、贏得更多獎牌，為國家爭取更多光榮。

賴清德表示，今天很榮幸頒發「終身成就獎」予林輝雄教練，林教練的外號是「四角」，因為他守時、守信、守紀律、又守訓，訓練內容絕不偷工減料，長年秉持這樣的精神，深受體育界及學生的欽佩與愛戴。林教練為雲林農家子弟，從小體弱，但投入運動後讓身體變好，也找到人生方向，雖然家境辛苦，但更能感同身受學生的困難，常常自掏腰包幫學生繳學費、提供生活費，也重視孩子的品格教育。今天能頒發此獎項，要向在基層辛苦耕耘的教練表達最誠摯的敬意。

賴清德指出，宏道運動發展基金會目的是要向下扎根，為運動選手分擔重量，站在背後給予力量，並在前方給予方向。

賴清德說，運動部成立的精神也是如此，未來將朝「全民運動」、「競技運動」及「運動產業發展」三個面向發展。包括推動「全民運動」讓國人更健康、國家更強，讓每個人都能享受運動的樂趣；強化「競技運動」，幫助有志在國際賽場上追逐夢想的運動選手，可以為國爭光；促進「運動產業發展」，建立教練、行政、物理治療師、運動防護員的完整體系。並強調，政府會繼續與運動界站在一起。

不過，賴清德話鋒一轉表示，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算（運動部）還沒通過，你現在預算是0。」

賴清德說，講到這個特別懷念，過去王金平是公道伯，王院長常常會去協調朝野不同的意見，不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，這事情真的已經沒有辦法，一定要用民主的程序才表決。

賴清德表示，他也很少逕付二讀，一定要經過立法院議事程序，即便要逕付二讀也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義。院會一讀、委員會審查、然後再到院會二讀、三讀。在院會二讀三讀的時候要經過朝野協商。

賴清德強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神能夠確實執行的話，自己相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助，對於運動部的幫助更是不言可喻。

