出席宏都拉斯總統就職典禮？外交部：不是邦交國沒收到邀請

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾說，會與台灣恢復邦交；宏國並預計下週舉行總統就職典禮。對此，外交部今（20）日表示，我國跟宏都拉斯不是邦交國，到目前為止還沒有收到宏方邀請。

外媒日前報導，阿斯夫拉將於27日就職，而總統賴清德有意出席就職典禮。總統府發言人郭雅慧日前表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

外交部今上午召開例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿受訪表示，對於宏都拉斯還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度。

盧朝睿指出，在不預設任何前提的方式，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位，並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴。

至於是否有機會參加就職典禮，盧朝睿則說，我國跟宏都拉斯目前不是邦交國，所以到目前為止還沒有收到宏方邀請。

