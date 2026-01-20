出席宏都拉斯總統就職典禮？外交部：沒有邦交「目前未收到邀請」

記者陳思妤／台北報導

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿回應宏都拉斯議題（圖／翻攝自外交部YT）

宏都拉斯大選落幕，總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張要和台灣恢復邦交。日前外媒曾報導，總統賴清德有意前往宏國，參加本月27日就職典禮，不過，總統府強調，相關報導純屬臆測。外交部今（20）日表示，跟宏都拉斯目前沒有邦交，目前為止還沒有收到宏方的邀請。

宏都拉斯親台派總統當選人阿斯夫拉將在本月27日就職，《華爾街日報》日前報導，賴清德有意親自前往參加就職典禮。不過，總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問，是否有跟阿斯夫拉建立聯繫，以及是否打算參加就職典禮？

​對此，外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿說明，對於宏都拉斯的還有其他國家的交往，外交部秉持一貫坦誠開放的態度，在不預設任何前提的方式，跟包括宏都拉斯在內的世界各國都展開積極的交往，只要是任何有助於台灣增加對國際社會貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待全力以赴。

不過，針對是否有機會參加就職典禮，盧朝睿坦言，跟宏都拉斯目前沒有邦交，「所以我們到目前為止還沒有收到宏方的邀請」。

