【出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮】賴總統：續推「客家六箭」 傳承多元文化

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日上午出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，肯定得獎者對客家事務與臺灣社會貢獻。賴總統表示，語言是文化的根、族群的力量，也是民主的重要基礎；政府將持續肩負傳承本土語言與多元文化的責任，在既有成果上推動「客家六箭」政策，從青年參與、數位應用、社區照顧到文化產業與國際推廣等面向深化扎根，讓客家文化持續傳承、讓臺灣更為多元精采。

賴總統先恭喜得獎者獲得「客家貢獻獎」以及「客家事務專業獎章」的表揚。賴總統說，28日是「還我母語運動」37週年紀念，也是「全國客家日」，客委會選擇這個日子表揚對客家文化具有卓越貢獻的各界人士，別具意義。

賴總統指出，鍾肇政先生說過：「沒有客家話，就沒有客家人」。客語的俗諺也說：「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言；寧賣祖宗坑，莫忘祖宗聲」，這些話都提醒我們不能忘本，不能忘記自己的文化和語言。因此稍早觀看13位跨世代、跨領域得獎人的影片，長期以不同的專業及方式守護客家文化，傳承客家精神，讓臺灣更加多元、更加精采，真的非常感動。

擴大數位應用 語言更生活化

賴總統指出，包括今年4月成立「客家青年諮詢委員會」讓更多青年參與公共事務，讓客家政策更有活力、更具創意。我國的客語數位應用範圍也逐步擴大，透過新工具、新形式，不但讓語言扎根更深，也讓語言更加生活化。

賴總統進一步提到，政府也打造適合青年返鄉的環境，並在全國成立超過550站的「伯公照護站」，將文化傳承和社區照顧融為一體，加上客庄移居等計畫，讓客庄愈來愈有活力。也透過「客食HA-FOOD」計畫，與10多家國內外企業合作推出客家風味新品，支持青年廚師踏上國際舞臺，把客家飲食帶向世界，讓臺灣的客家味成為文化自信的象徵。

賴總統說，客家影視音產業在國內外屢獲肯定，客家文學持續在國際上大放異彩。我們將透過影視、藝術與文化外交，把臺灣客家的聲音傳得更遠、更廣。今年開始政府更發行超過28萬5000份客家幣，帶動語言互動並促進地方經濟；以客語為核心發展觀光與產業，打造講客消費生活圈。

賴總統出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，肯定得獎者對客家事務與臺灣社會貢獻。（總統府提供）