出席客家貢獻獎！賴清德盼持續推動「客家六箭」 籲立法院速審總預算

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（28）日出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」。（圖／總統府提供）

賴清德總統今（28）日上午出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」時，肯定得獎者對客家事務與台灣社會貢獻。他並表示，語言是文化的根、族群的力量，也是民主的重要基礎。政府將持續肩負傳承本土語言與多元文化的責任，在既有成果上推動「客家六箭」政策，從青年參與、數位應用、社區照顧到文化產業與國際推廣等面向深化扎根，讓客家文化持續傳承、讓台灣更為多元精彩。賴清德也呼籲立法院儘速審查通過中央政府總預算案，讓所有政策在推動時沒有阻礙。

賴清德致詞時表示，昨天晚間發生的地震又快又急，也震得非常劇烈，讓他想起1999年的921地震，因為擔心台灣各地是否出現災情，因此立即聯繫行政院長卓榮泰以了解各地狀況，所幸天佑台灣，震央位於宜蘭東北方32公里、深度約73公里，多數地區最大震度都是4級，未傳出重大災情，今天才能放心出席表揚典禮。

賴清德接著恭喜得獎者獲得「客家貢獻獎」以及「客家事務專業獎章」的表揚。他並指出，今天是「還我母語運動」37周年紀念，也是「全國客家日」，客委會選擇這個日子表揚對客家文化具有卓越貢獻的各界人士，別具意義。

賴清德提到，鍾肇政先生說過：「沒有客家話，就沒有客家人」。客語的俗諺也說：「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言；寧賣祖宗坑，莫忘祖宗聲」，這些話都提醒我們不能忘本，不能忘記自己的文化和語言。因此稍早觀看13位跨世代、跨領域得獎人的影片，長期以不同的專業及方式守護客家文化，傳承客家精神，讓臺灣更加多元、更加精采，真的非常感動。

賴清德並逐一提到讓他非常敬重的3位「特別貢獻獎」得主。首先是鄭南榕基金會的終身志工—葉菊蘭女士，用溫柔、堅定的方式，長期投身民主運動、關心公共事務，在臺灣民主化的過程中始終站在第一線，為民主吶喊，為自由奔走。影響力與領導力早已超越族群，是台灣政治史上非常重要的政治領袖。

第二位是大家都很熟悉的徐仁修先生，用一生的青春歲月記錄台灣的山林，發起「荒野保護協會」，帶動更多人走向自然、尊重自然。徐先生的堅持與撼動人心的作品不僅讓我們看見土地之美，也喚醒更多人對土地、對自然的愛。

第三位是將一生奉獻給台灣人權、轉型正義的陳欽生先生。在表揚之前，必須先代表國家向陳先生道歉。因為陳先生原本只是從馬來西亞來台灣求學，卻無辜入獄成為白色恐怖的受難者，不但因此失去自由，也失去未來。但沒有被恐懼擊倒，反而用自己的生命經驗積極投入人權教育，推動轉型正義，透過勇敢說出真相、傳遞記憶，提醒國人，民主得來不易，必須好好珍惜、守護目前我們所擁有的一切。

總統接著也同時表彰今年「終身貢獻獎」得主的事蹟。第一位是張永西先生，長年旅居巴西，是備受敬重的僑界領袖，除了傳揚客家文化，更發起籌資興建「客家緣樓」，做為客家人在異鄉互相交流、延續情誼的重要據點，讓臺灣客家在世界的另一端落地生根，發揚光大。

第二位是張維安先生，長年深耕客語、教育與文化研究，以紮實的學術基礎推動教材制度化，讓客家學術與知識更普及，讓客家語言與文化真正走進校園、走入社會，帶動許多後生朋友投入客家文化研究。

賴清德同時對於在研究、藝術、公共推廣與青年行動領域獲得「傑出成就獎」8位得主，以及獲得「客家事務專業獎章」84位得主，也致上最高敬意與感謝。並表示，客家文化豐富多元，客家人才濟濟，為臺灣貢獻良多。也感謝卓榮泰、客委會古秀妃主委在前總統陳水扁「新客家運動」、蔡英文前總統「客家文藝復興運動」的基礎上一棒接一棒，積極落實「客家六箭」政策，無論是「公共客家」、「飲食客家」、「青年客家」還是「創生客家」、「區域客家」、「國際客家」，目前都已展現初步成果。

賴清德提到，包括今年4月成立「客家青年諮詢委員會」讓更多青年參與公共事務，讓客家政策更有活力、更具創意。我國的客語數位應用範圍也逐步擴大，透過新工具、新形式，不但讓語言扎根更深，也讓語言更加生活化。

總統進一步提到，政府也打造適合青年返鄉的環境，並在全國成立超過550站的「伯公照護站」，將文化傳承和社區照顧融為一體，加上客庄移居等計畫，讓客庄愈來愈有活力。也透過「客食HA-FOOD」計畫，與10多家國內外企業合作推出客家風味新品，支持青年廚師踏上國際舞台，把客家飲食帶向世界，讓臺灣的客家味成為文化自信的象徵。

賴清德說，客家影視音產業在國內外屢獲肯定，客家文學持續在國際上大放異彩。我們將透過影視、藝術與文化外交，把臺灣客家的聲音傳得更遠、更廣。今年開始政府更發行超過28萬5千份客家幣，帶動語言互動並促進地方經濟；以客語為核心發展觀光與產業，打造講客消費生活圈。

賴清德也呼籲立法院儘速審查通過中央政府總預算案，讓所有政策在推動時沒有阻礙。他並指出，這些都是中央與地方共同努力的成果，這不只是客家的進步，更是台灣多元文化向前邁進的重要證明。語言是文化的根，是族群的力量，也是民主的重要基礎。政府會擔負起傳承台灣本土語言及文化的責任，持續為振興客家文化而努力。

賴清德也向大家推薦鍾理和的《原鄉人》，內容講述客家的認同，是一本非常精彩的書，也被拍成電影，鼓勵大家人手一本，看看鍾理和的親身故事。並提到，因為很喜歡這部作品，曾參觀鍾理和紀念館，感到非常敬佩和感動。隨後，總統親頒終身貢獻獎及特別貢獻獎予各得主。

