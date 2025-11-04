出席小林夜祭 陳其邁：與族人攜手守護文化記憶與家園

陳其邁(左六)身著平埔族傳統服飾出席「小林夜祭」，祭拜太祖也與族人一同牽戲，展現對大武壠族文化的深厚敬意與支持。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 2025年TAKAO豐潮系列活動─高雄市原住民族聯合豐年節，將於11月8日至9日在衛武營都會公園登場，傳統領袖總頭目林信明4日上午率領都會區傳統領袖代表等人，在市政會議上以阿美族「報信」儀式，致贈信物予市長陳其邁，誠摯邀請市府團隊及市民共襄盛舉。晚間陳其邁出席於甲仙區小林平埔文化園區公廨舉行的「小林夜祭」，身著平埔族傳統服飾，祭拜太祖也與族人一同牽戲，展現對大武壠族文化的深厚敬意與支持，整場儀式溫馨且發人省思。

陳其邁在「小林夜祭」感性表示，時間飛逝，莫拉克風災至今已16年，大家與小林站在一起的心意不變；往年只要時間允許，他必會趕來參加小林夜祭。雖然歲月流逝、大家多了些皺紋與白髮，但記憶中的親人與生活點滴依然鮮明，只要記得，他們就永遠陪伴在身旁。

他指出，透過文化復振的努力，族人唱著祖先的歌、跳著祖先的舞，祖靈便與親人一同守護著大家。他回憶曾冒雨參與夜祭，族人堅定的歌聲與舞步，至今仍令他深受感動。

陳其邁強調，市府將持續與族人攜手合作，守護文化、記憶與家園，讓小林文化源遠流長。他感謝所有族人與貴賓的參與，共同見證這場意義深遠的夜祭活動，傳承故事，也傳承情感。

小林夜祭為高雄市登錄的三大重要平埔(大武壠族)祭典之一，市府長年致力於文化保存與傳承，包括古謠培訓、小小導覽員培育等計畫，讓年輕世代表達對自身文化的驕傲，並了解背後的歷史脈絡。祭典儀式包含走標、公廨整建、立向竹、開向、牽戲等傳統祭儀，並設有刺繡、小漁笱DIY、特展導覽、農創市集等活動，展現小林大武壠族的文化深度與生活智慧。

豐潮活動則是高雄年度盛事，結合傳統與創新，今年邁入第六屆，11月8日至9日在衛武營都會公園舉行的原住民族聯合豐年節，除規劃千人圍舞、傳統原住民族文化體驗外，更邀請阿爆等原住民歌手與團體熱力演出，並設有約160攤原住民族特色美食攤位，內容豐富、精彩可期，邀請民眾踴躍參與，一同體驗原住民族文化之美。

陳其邁(左五)著平埔族服飾出席小林夜祭，與族人一同共舞。 圖：高雄市政府/提供