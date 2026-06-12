出席屏科動土 魏哲家喊缺人才

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台積電董事長魏哲家12日出席屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮。（謝佳潾攝）

台積電7家供應鏈廠商12日共同在屏東科學園區舉行聯合動土儀式，賴清德總統、台積電董事長魏哲家出席見證，席間，賴透露魏是推辭美國重要行程冒雨前來，大讚根留台灣的決心；魏則笑稱，現在不缺水但缺人才，盼縣政府努力增加人口。

昨日動土典禮雖天公不作美、現場下起大雷雨，但依舊政商雲集，賴清德致詞時透露，魏哲家本有公務要前往美國，但受到他的請託，二話不說取消美國重要行程，賴還打趣道：「魏哲家要去見誰，你們大概都想得到，但他選擇屏東。」並大讚這是台積電支持屏東的決心，也是根留台灣的決心，他向產業界承諾會滿足水電、土地、人才等需求。

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魏哲家則笑稱，如果沒有一起打拚幾十年的供應鏈夥伴，台積電沒有今時的成就，所以他特別前來感謝他們，同時也感謝屏東縣政府提供土地，讓供應鏈夥伴能長遠發展。

看著現場大雨下不停，魏說，上個月還在擔心水的問題，還好下大雨了，但即使水電不缺，仍缺人才，因此希望屏縣府努力增加人口，讓屏東孩子來支持台積電供應鏈。

國科會南科管理局表示，進駐的7家廠商分別為華懋科技、捨得企業、安葆國際、和淞科技、兆聯實業、台灣矽科宏晟科技、帆宣系統科技；華懋科技董事長鄭石治表示，初期規畫投資金額約8000萬元，後續將提升到2至3億元。對此，屏東縣長周春米也向廠商喊話，這座由台積電領銜的半導體供應鏈專區是全國首座，歡迎更多高科技產業落腳屏東。

對於台積電在美國捲入侵權調查，經濟部長龔明鑫昨表現出不擔憂態度，雖說因為在訴訟當中，不便對個案來發言。不過龔強調對台灣企業遵守專利這事情上，非常有信心。而經濟部跟台積電聯絡溝通後，對此事更有信心。