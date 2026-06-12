出席屏科半導體專區動土 魏哲家幽默喊：以後不用再講「缺土地水電」

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台積電董事長魏哲家出席屏科半導體供應鏈專區動土典禮並致詞。總統府提供



台積電董事長魏哲家今（6/12）日與總統賴清德同框出席「屏科半導體供應鏈專區動土典禮」，他致詞時提到，總統剛剛跟他說了遠大的計畫，把所有水庫串在一起，他以後就不用再講說土地水電會缺。台積電希望與政府、供應鏈夥伴一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方。

總統賴清德與台積電董事長魏哲家上午出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」。總統府提供

魏哲家致詞時表示，今天很榮幸，總統邀請他來此特殊場合。他接著說，各位可能不知道，台積電今天小有成就，除了同仁努力之外，其實有些供應鏈的合作夥伴，跟台積電一起打拼好幾十年，如果沒有他們，台積電沒有這樣的成就。他特別感謝供應鏈夥伴，也感謝屏東縣政府可以提供土地，讓所有供應鏈夥伴能長遠發展，這對台積電非常重要。

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魏哲家繼續說，今天看到屏東下這麼大的雨，心裡覺得非常高興，因為上個月他還在想，缺水怎麼辦，要不要啟動水車，同仁一直都有準備，還好下了大雨。

他提到，「剛剛總統跟我說他有一個遠大計畫，把所有水庫串連在一起，以後我就不會再講說土地水電會缺！」

魏哲家又說，台積電還是缺人才，希望屏東縣政府努力增加人口、教育容量，屏東的孩子才有足夠的數目支援台積電和供應鏈夥伴。

他強調，其實所有東西都離不開半導體，以後半導體需求是長長遠遠，對半導體來說，台灣一定是最重要的地方。

魏哲家最後說，有政府的支持給了足夠的土地水電，台積電可以在地方上長期發展；再加上供應鏈夥伴與台積電一起努力，讓台灣變成世界上最重要的地方。

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