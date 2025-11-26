出席工商會活動談財劃法、總預算「若續卡立院」 卓榮泰自嘲：今天白吃一頓早餐

行政院長卓榮泰今（26日）出席工商早餐會，強調若《財劃法》及總預算續卡在立院，中央執政將寸步難行。（圖／李怡安攝）

行政院版《財政收支劃分法》昨天（25日）在立法院程序委員會遭藍白聯手暫緩列案，確定無法進入本週付委審查，行政院表示對此感到遺憾。今天（26日）一早，行政院長卓榮泰出席工商早餐會特別提到，若是《財劃法》及明年的中央總預算繼續卡在立法院，中央許多政策將寸步難行。他更自嘲今天的早餐會，就真的是一頓「白吃的早餐」。

卓榮泰今天出席「中華民國工商協進會工商早餐會」，針對台灣未來經濟發展及面向與各企業開啟對話。

卓榮泰先是針對明年度的施政重點一一說明。但他提及政院送出去的總預算案，目前還卡在立法院裡面，總預算之前還有一個《財劃法》，若依照目前立法院修正版本，必須再舉債2,600億元，等於明年要舉債5,600億，已超過《公債法》上限，行政院無法調整，政府的各種政策及福利政策等將沒有辦法執行。

卓榮泰表示，一旦院版《財劃法》沒有通過，中央將沒有調整預算的任何空間，那麼明年所想要施行的政策也將沒有辦法執行，企業所期待的政策也許都達到不大，「天下也許會有白吃的早餐，在這裡白吃了一頓早餐。」



