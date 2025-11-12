出席德國聯邦議院聽證會 沈伯洋：不因中共威脅抓捕而退縮
德國聯邦議院在當地時間12日下午舉辦「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，民進黨立委沈伯洋受邀出席，對於中國《央視》播出紀錄片，揚言可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕，他表示，身為勇敢的台灣人，絕對不會因為中共威脅而退縮，今天出現在德國聯邦議院，不只是捍衛台灣民主，同時也在為全世界的自由民主而戰。
重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，片中有學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。
同一時間，德國聯邦議院在當地時間12日下午舉辦「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，並邀請多名學者、媒體工作者，還有沈伯洋出席作證。對於中方威脅全球大追捕，沈伯洋說，中國一直威脅他不能出國，出國就會被逮捕，但他現在就站在德國國會的門口，稍後就要以台灣立委的身份進去做證，為自由、民主作證。
沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇方式讓台灣人沉默，但身為勇敢的台灣人，大家絕對不能因此而退縮，所以今天出席聽證會，不只是捍衛台灣民主，同時也在為全世界的自由民主而戰，等一下在聽證會上，他要讓中國知道，「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down.」
更多太報報導
不護沈伯洋還嗆賴總統！民進黨轟韓國瑜「沒有立法院長肩膀」
藍拋成立「立院兩岸對策小組」 江啟臣：來函必召集協商凝聚共識
賴清德點名聲援沈伯洋！韓國瑜反嗆「先廢台獨黨綱」：自己生病要別人吃藥
其他人也在看
KK園區主謀佘智江泰國落網3年 今引渡中國
中國籍男子佘智江涉嫌在緬甸「KK園區」經營非法賭博網站、洗錢，並以多國公司作為掩護進行跨境犯罪，他2022年在泰國落網，歷經逾3年司法程序後，泰國法院最終核准引渡，今（12日）泰國警方將佘男押送至機場，移交給中方。鏡新聞 ・ 9 小時前
失聯3個月！15歲兒「定位在柬埔寨」母痛哭求助 園區：騙3個人來就放人
傻眼！中國山西一名媽媽上網發文求助，表示15歲的兒子8月8日坐飛機去廣西南寧，結果第2天就在廣西邊境失聯，20天後兒子的社交帳號定位顯示在柬埔寨，讓家長認為兒子已經被拐到柬埔寨。事實上，在今年11月3日疑似詐騙園區的人用兒子的社交帳號傳訊息給家屬，要求賠付20萬人民幣，或是再帶3個人過去，否則就要將兒子賣到緬甸去。鏡報 ・ 1 天前
「詐騙、賭博、豬仔」涉12兆泰銖！KK園區首腦佘智江 遭泰國「重裝押解」回中國
近年最常出現的詐騙園區就屬緬甸的「KK園區」，其中首腦佘智江曾被國際刑警組織列紅色通緝，他又曾是「一帶一路」峰會的座上佳賓，佘智江堪稱近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中，最令人頭疼的人物。不過，三年前在泰國落網的他，今天（11／12）被泰國警方重裝押解下，引渡回中國受審。據報導，佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖（金額約同台幣）之指控。太報 ・ 11 小時前
沈伯洋恐遭陸全球追捕 賴清德：期待韓國瑜站出來維護國會尊嚴
賴清德今日下午出席工業節慶祝大會前接受訪問時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，又何況沈伯洋委員是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法。賴清德指出，所以自己非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護國會的尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領...CTWANT ・ 1 天前
撐了3年躲不掉! KK園區大股東、柬詐團首腦佘智江遭泰法院判決 將引渡返中受審
[Newtalk新聞] 因涉經營跨境網路賭博集團、遭中國通緝多年的嫌犯佘智江（又名佘倫凱），在泰國被捕後經歷近三年司法程序，泰國上訴法院已於 11 月 10 日裁定，維持一審結果，允許將他引渡回中國受審。泰國總檢察長辦公室表示，法院命令自判決生效起 90 日內完成引渡。 據《紅星新聞》報導，泰國檢方指佘智江是龐大境外網路賭博集團的幕後主使，其集團旗下多達 239 個活躍網站，資金流通規模超過人民幣 2.7 兆元。中國媒體先前披露，佘智江早自 2012 年起便在菲律賓經營面向中國賭客的線上平台，2015 年後更在柬埔寨、緬甸與泰國設立據點。2017 年，他取得柬埔寨公民身份，以「佘倫凱」之名活躍當地政商圈，並推動「水溝谷亞太新城經濟特區」開發案，園區內多家線上、線下賭場於 2019 年起陸續運作。 南韓近期才出動警方前往柬埔寨，並帶著受困詐騙集團的南韓公民返韓。 圖：美聯社／達志影像 緬甸政府曾於 2020 年針對該經濟特區設立特別法庭，調查園區內的非法賭博活動；佘智江同時也被指參與了臭名昭著的 KK 園區詐騙計畫。國際刑警組織於 2021 年 5 月對他發布紅色通緝令，指控其團伙於 2新頭殼 ・ 14 小時前
否認與KK詐騙園區有關！泰王出訪北京前夕，柬埔寨賭場大亨佘智江被引渡中國受審
泰王拉瑪十世（Maha Vajiralongkorn）即將出訪北京之際，曼谷警方12日突然大動作進行引渡，將一名被中國長年通緝的賭場大亨佘智江（She Zhijiang），直接送回中國接受審判，直接斷絕他過往長達數年對抗引渡令的努力。泰國政府此舉，很明顯就是做給中國看，以此強化中泰合作關係、共同打擊和瓦解盤據緬甸、柬埔寨和寮國等地的跨國犯罪集團勢力。根據BB......風傳媒 ・ 7 小時前
泰國警方移交佘智江給中國警方 (圖)
泰國警方12日將中國籍賭博集團主謀佘智江從曼谷拘留所押送至素萬那普警察局拘留所，隨後將他移交給中國當局。中央社 ・ 13 小時前
要韓國瑜聲援沈伯洋 白委翻卓榮泰「一句話」嗆賴清德搞不清狀況？
大陸重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，《央視》更引用大陸法學教授稱，可利用國際刑警組織發出「紅色通緝令」，在全球對沈伯洋進行抓捕。賴清德總統11日點名立法院長韓國瑜，應率領跨黨派立委聲援沈伯洋，對此，民眾黨主席黃國昌回應，上周行政院長卓榮泰稱「中共談的是空話」，賴清德一周後又要韓聲援沈，這是卓榮泰誤判情勢，還是賴清德搞不清狀況？中時新聞網 ・ 1 天前
民代批法院認證竹市府挖棒球場阻驗收 邱臣遠明親上火線澄清
針對竹市議員楊玲宜、曾資程今天指，依據桃園地方法院最新判決，市府除阻礙驗收且破壞現場、拒絕配合司法鑑定，營造商巨佳與市府...聯合新聞網 ・ 8 小時前
曹興誠力薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤讚一兼二顧：絕對KO蔣萬安
聯電榮創辦人曹興誠今（12日）發文喊話民進黨黨主席賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，除了他在各方面都輾壓現任市長蔣萬安，還能向世界展現台灣反共的決心，貼文一出掀起熱議。對此，綠委吳思瑤大讚曹興誠的想法一兼二顧，可謂真知灼見，在她看來沈伯洋「絕對是KO蔣萬安」。可惜參選首都市長不是沈伯洋的選項，仍需尊重他個人意願。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
韓國瑜「桌腳」喻台灣安全 卓榮泰妙提兩盤菜回嗆：都要沉默吞下？
民進黨立委沈伯洋遭中國公安立案調查，央視更揚言要展開「全球通緝」，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜出面聲援，韓國瑜今（12）日回應表示，要由根源解決問題，建議總統立即廢除台獨綱領，更提台灣安全台視新聞網 ・ 15 小時前
普發現金開始入帳 部分人還沒收到 財政部給答案了
[Newtalk新聞] 普發1萬元現金已在上周開放登記，並於昨日晚間起陸續入帳，不少人在社群平台上曬出入帳截圖，開心分享拿到錢。不過也有民眾早早完成登記，但卻尚未收到款項。對此，財政部今（12）日也解答了，並呼籲民眾耐心等待入帳。 財政部表示，普發現金1萬元首批11月12日入帳！如果民眾是直接入帳特定對象，或採登記入帳於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自11月11日晚上6時起至11月12日依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳！ 財政部說明，1萬元直接入帳免登記對象包括領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。 財政部進一步說明，以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者；近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象。低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是。身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補新頭殼 ・ 21 小時前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 15 小時前
啤酒公司主管失蹤8年「遺體驚見車內」！聚會後人間蒸發 管理員一開車庫見駭人真相
警方指出，當年拉爾夫失蹤後，曾展開大規模搜索行動，並接獲多起民眾通報，包括他可能曾租用車庫的線索，但皆未能找到具體證據。如今這具遺體正是他失蹤前所駕駛的車輛內被發現。警方表示，開車庫的房屋管理員在發現該車狀況可疑後立即報警。拉爾夫·K的最後行蹤是在2017年2月...CTWANT ・ 11 小時前
反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。中央社 ・ 22 小時前
AIT：谷立言與鄭麗文會面 重申美國反對片面改變現狀
（中央社記者楊堯茹台北12日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言今天與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。中央社 ・ 9 小時前
參訪歐積電園區 蔡英文：將成歐洲產業升級重要節點
前總統蔡英文歐洲行程，11日參訪歐積電，由歐積電執行長Christian Koitzsch 及台積電歐洲分公司法務長Gunnar Thomas簡報，蔡英文表示，她對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。中時新聞網 ・ 10 小時前
全球平板市場連七季成長！Omdia：2025 Q3 出貨達 4000 萬台，中國與教育需求成最大推手
市調機構 Omdia 最新報告指出，2025 年第三季全球平板電腦出貨量達 4000 萬台，較去年同期成長 5%，連續第七個季度維持正成長，顯示平板市場在高通膨三嘻行動哇 ・ 9 小時前
下士拍抖音害全部隊取消榮譽假 8士兵不爽圍毆長官完蛋了
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）一名下士A男，去年10月間在野外訓場自拍影片，還上傳抖音平台，導致整個部隊遭到連坐處罰，榮譽假遭取消，而其中有8名一兵感到不滿，在去年11月間聯手將A男痛扁一頓，8名士兵全遭部隊報請憲兵隊移送法辦；全案經桃園地院法官審理，依《陸海空軍刑法》判處8人各有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。 判...匯流新聞網 ・ 1 天前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 15 小時前