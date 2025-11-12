出席德國聯邦議院聽證會 沈伯洋：不因中共威脅抓捕而退縮

民進黨立委沈伯洋受邀出席德國聯邦議院「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋國會辦公室提供。



德國聯邦議院在當地時間12日下午舉辦「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，民進黨立委沈伯洋受邀出席，對於中國《央視》播出紀錄片，揚言可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕，他表示，身為勇敢的台灣人，絕對不會因為中共威脅而退縮，今天出現在德國聯邦議院，不只是捍衛台灣民主，同時也在為全世界的自由民主而戰。

重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對沈伯洋立案調查，中國《央視》更播出紀錄片，片中有學者聲稱可利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對沈伯洋進行抓捕。

同一時間，德國聯邦議院在當地時間12日下午舉辦「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，並邀請多名學者、媒體工作者，還有沈伯洋出席作證。對於中方威脅全球大追捕，沈伯洋說，中國一直威脅他不能出國，出國就會被逮捕，但他現在就站在德國國會的門口，稍後就要以台灣立委的身份進去做證，為自由、民主作證。

沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇方式讓台灣人沉默，但身為勇敢的台灣人，大家絕對不能因此而退縮，所以今天出席聽證會，不只是捍衛台灣民主，同時也在為全世界的自由民主而戰，等一下在聽證會上，他要讓中國知道，「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down.」

