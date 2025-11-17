出席德穗社宅動土 蕭副總統：地方三贏

（中央社記者葉素萍新北17日電）副總統蕭美琴今天出席德穗安居社會住宅暨板橋監理站新建統包工程動土典禮，她說，社會住宅讓想安居樂業的青年找到理想地方、原來的地主有更好的辦公空間，以及地方鄰里能共享托育長照等設施，達到地方三贏。

德穗安居社會住宅是國家住都中心推動公地活化的複合開發旗艦指標案，總工程經費約新台幣30.2億元，由中央全額投資興建，上午在新北市中和區舉行動土典禮。

蕭副總統致詞表示，她20幾年前搬到永和，永和跟中和是同一個生活圈，是她熟悉也喜愛的生活圈，這裡有許多都更需求，也有很多年輕人想要找高品質且能安心居住的需求。

廣告 廣告

她說，在中央跟地方共同協力支持之下，德穗安居動工，聽到國家住都中心董事長花敬群的簡報，不只是立委蘇巧慧羨慕，她也非常羨慕，現在的社會住宅品質越來越好。

蕭副總統說，社會住宅政策推動，自前總統蔡英文到總統賴清德推動的百萬租屋族的支持方案，許多環節需要共同促成推動。不只是新北台北大都會區有住宅需求，在均衡台灣概念下，即便是偏鄉、離島，也有青年住宅的需求。

她說，社會住宅可以達到地方三贏，第一、想要安居樂業的青年能夠找到理想的地方；第二、對原來的地主監理站而言，雖然過程辛苦，但最終能夠搬新家，有更好辦公空間與服務場域；第三、地方鄰里有更多青年住戶進入商圈，社會住宅也帶來托育、托嬰、長照等公共設施，社區能夠共享，達到三贏階段。

蕭副總統說，參與動土再一次碰到「金鏟子」是一大喜事。鏟子有好幾項意義，第一個意義是在人民遭受困境時，社會相互幫忙彼此關懷的愛心，願意用行動付出，像最近看到花蓮有許多鏟子超人。第二個意義是今天的動土是喜事，也是新夢想的開始。

她說，第三個意義就是「產子」，國家少子化危機非常嚴重，希望大家多多產子。她今天拿到一個金鏟子，若明年抽到莒光安居社宅的年輕人想生小孩，她願意送出這支金鏟子，共享喜氣。

內政部長劉世芳、立委張智倫、蘇巧慧、花敬群、新北市副市長陳純敬等人都出席典禮。（編輯：萬淑彰）1141117