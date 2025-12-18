出席成大沙崙醫院動土 賴清德：盼立院支持中央總預算審議、財政收支劃分法再次討論

總統賴清德(前排中)出席成大沙崙醫院動土典禮。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕成大沙崙醫院今(18)日上午動土，總統賴清德致詞時表示，台南歸仁沙崙地區的發展，是中央與地方合作的典範，由此可見，所有攸關人民福祉、帶動區域發展的建設，成功推動的關鍵，除了中央與地方相互合作，更重要的是中央健全的財政大力支持，非常希望後續立法委員不分黨派都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論。

成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，賴清德表示，未來沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落，從他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在成大沙崙醫院動土，從高鐵台南站下車的旅客都可清楚看見沙崙一帶是正在發展的新市政，未來也將是帶動台南、南台灣發展的動力來源。

賴清德致詞時感謝中央與地方的合作，他說，第2期計畫國發會正在審議中，希望能順利進行。攸關人民福祉、帶動區域展發展的建設，除了中央與地方合作，更重要的要有中央健全財政的支持，非常希望後續立法委員不分黨派，都能支持中央政府總預算的審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，能有更合理的分配，讓地方財政能夠更加自主，保有中央能更協助地方發展的力量，創造雙贏的立場。

