出席抗日紀念講座 鄭麗文：國父跟日有深情誼

國民黨主席鄭麗文於鄭黃會落幕後的隔天，參加了一場關於抗日紀念和蔣中正日記的講座，並在講座中提到日本上周來拜會她時，特別提及國父孫中山和蔣中正與日本有深厚的情誼。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

同時，鄭麗文見證了約百位軍系及眷屬入黨，除了多位年輕人之外，其中包括一位超過80歲的228受難者家屬，這是他第一次決定加入國民黨，鄭麗文對此表示非常感動並現場頒發黨證。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文在講座中也提到自己雖然才上任國民黨主席三星期，但感覺像已經當了三年，在國際政治方面，鄭麗文曾在外媒專訪中提到普欽非獨裁者的言論，對此副總統蕭美琴在接受立陶宛媒體提問時強調，執政黨完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法，並提到中俄正在共享同一套作戰手冊，涉及軍事合作及各種影響力滲透。 國民黨立委賴士葆對於蕭美琴不認同普欽非獨裁者的看法表示，這是每個人的看法，但一般人大多會認為普欽是獨裁者。

更多 TVBS 報導

網友揚言炸20校「嗆殺舔共白藍狗」 白狼、鄭麗文名列黑名單

內幕／冷眼看鄭黃會！藍營老將憂「母雞」蔣萬安站台白營、票被分光

選舉藍白合？戴錫欽喊憑實力拚席次：國民黨北市議會要過半

黃國昌喊新北非他「也不會扯後腿」 鍾佳濱揪貓膩：恐怖情人

