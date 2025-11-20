出席抗日講座 鄭麗文：台海無事才能日本無事，世界都無事

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今出席抗日講座，但致辭過程除引述日本駐台代表片山和之拜會提到國民黨總理孫中山與總裁蔣中正都與日本有非常深的情誼與關心，並呼應日本首相高市早苗說法，主張台海無事才能日本無事，世界都無事。

鄭麗文表示，當前台海局勢緊繃，東北亞局勢更一觸即發，國際局勢可能一夕戰雲密布，一言興邦、一言喪邦，領導人態度與腳步影響人民福祉與區域安全，國民黨要保護台灣民主、重返執政，成台海和平守護者、締造者。

「兩岸兵戎相見，國共必須先和解」，鄭麗文說，國際社會支持兩岸以對話取代對抗，和解開創穩定和平，也唯有堅定走和解這條路，不讓仇恨、撕裂與對立在台灣找到可生根發芽空間，台灣才有活路與未來，青年才能安身立命。

鄭麗文表示，只要對兩岸和平有幫助的事都願做，對兩岸和平有幫助的人都願見，即便未來荊棘滿布，只要邁開步伐堅定前行，一定會走出一條康莊大道、迎向光明，讓後面代代子孫都能在平坦道路上追尋屬於他們自己的幸福。

鄭麗文認為，今天局勢不容小恩小義、小私小利，須重視國家大義、區域和平、人類福祉，每分每秒都要緩和兩岸劍拔弩張情勢，要為和平創造機會、找到契機；台海不能發生戰爭，否則不只台灣或東亞有事，而是全人類災難。

鄭麗文說，只有台海無事，日本與世界才能都無事；只有台海安全，社會才能安定，人民才能安心；今天不允許任何戰爭發生在台海，要避免任何可能的戰火。

話鋒一轉，鄭麗文也提到，片山和之拜會時提到孫中山與蔣中正都與日本有非常深的情誼與關心，雖後來爆發戰爭（指對日抗戰），也是在蔣手中穩住亞洲戰場，打勝這場艱困的戰爭。

鄭麗文說，台灣歷經50年殖民的血淚歷史，回歸中華民國後，又遭遇各種責難與波折，今天要堅定和解這條路；面對歷史真相是為了撫平歷史傷痕，而不是要撕裂傷口再撒鹽，要抱著大愛、和平的心情，面對過去悲情的歷史。

鄭麗文今天出席中華戰略協會抗日講座，致詞前也為該學會號召的151位新進或回復黨籍黨員授證，肯定該協會行動力執行力強，二二八受難家屬也加入國民黨，真是滴水不漏，一個都不放過。

鄭麗文致詞時也提到昨天鄭黃會，表示藍白領導人開誠布公、剖腹相見，難能可貴，是民主歷史重要一刻與轉捩點。不過其實國民黨前主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌早在今年4月22日即已舉行過藍白首次「在野領袖峰會」。

此外，朱立倫2021年10月5日回任黨主席後，當年11月17日啟動「同舟計畫」，第一個月就號稱有3萬黨員入黨或回復黨籍，朱於次年6月11月訪美結束返台前，更公開表示計畫讓近6萬名新黨員與原黨員回國民黨。

