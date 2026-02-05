出席新北土城農民節慶祝大會 林金結感謝農民用雙手撐起城市

248260205a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林金結日前出席土城區農會盛大的農民節慶祝大會。活動結合年貨大街，並邀集多家在地名店與文創胖卡餐車參與，現場氣氛相當熱絡。看著旗幟上飛揚的2026數字，林金結表示，百年歲月留下了深厚的底蘊，心中不免湧起一陣激勵與無限感慨；這片土地之所以能如此肥沃、社會得以維持穩定繁榮，全賴於這群始終默默耕耘、與汗水為伍的農民弟兄姐妹，是大家用雙手撐起了這座城市的根基。

林金結受邀上台致詞，感性表示心中滿溢著感恩之情，由衷感謝每一位農民朋友守護了我們的餐桌與生態環境，也感謝鄉親們始終如一的熱情，讓這片土地永遠充滿溫度。他強調，這份百年歲月留下的深厚底蘊，應該轉化為更完善的農業政策支援，透過農民節的互動凝聚共識，讓外界看見基層勞動者守護環境的無私付出。

在活動攤位間，林金結握著鄉親們親手種植的農產品感嘆，那份沉甸甸的質感，正是台灣人「腳踏實地精神」的縮影。他認為，這些鮮甜的作物不只是食物，更是土地給予大家的恩賜，也讓他深信愛台灣從來不是一句口號，而是具體表現在大家對這片土地產出的支持與尊重中；看到大家熱情分享自家果實時流露出的質樸笑容，那份純粹的喜悅，就是支持他繼續前行的最大動力。

林金結承諾，會帶著這份感動持續在議會為我們的農業發聲，爭取更多的資源與保障，讓我們的農業在傳承百年的基礎上，繼續開創出下一個輝煌的世紀。他強調會當農友們最堅強的靠山，監督政府完善各項保障與環境改善，確保這份對土地的熱愛與農業生命力，能夠持續壯大並代代相傳。

