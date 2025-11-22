出席新北宜蘭同鄉會 賴清德：蘇巧慧是非常理想人才
新北市宜蘭縣同鄉會今（22）日晚間於新莊舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德致詞時除了向鄉親推薦民進黨宜蘭縣長候選人林國漳外，更提到立法委員蘇巧慧，直說蘇是非常理想的人才，這也是民進黨選對會通過決議，確定將提名蘇巧慧參選新北市長後，賴清德首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。
賴清德表示，他在新北市出生、長大，非常感謝宜蘭鄉親來到新北市打拚，讓新北市發展，特別是宜蘭縣同鄉會人才輩出，大家的奮鬥成果可以讓新北市所有鄉親受惠，所以特別拜託，宜蘭縣要選出好縣長，新北市也要選出好市長。
此時，賴清德話鋒一轉，詢問台下民眾認為誰是新北市的好市長，台下瞬間爆出熱烈反應，呼喊「蘇巧慧」名字，也讓蘇巧慧立即站起向現場民眾鞠躬致意。
賴清德指出，蘇巧慧確實是非常理想的人才，她是台大法律高材生，留學美國，又在立法院擔任多屆立委，長期服務新北，表現非常傑出，強調如果新北市能讓蘇巧慧來當選市長，新北絕對會越來越好。
蘇巧慧表示，新北跟宜蘭緊緊相鄰，從坪林、雙溪、貢寮到烏來，早已是共同生活圈，宜蘭更長年是台灣民主聖地，人才輩出，為台灣培養出游錫堃、陳菊、陳定南等人，其中游錫堃也曾競選過新北市長。
蘇巧慧說到，總統、院長來為律師林國漳律師跟自己加油，意義重大；因為自己和林國漳都是律師出身，也都長期在基層服務，都有新觀念和執行力，希望大家給會做事的人肯定，讓他們一起服務新北和宜蘭。
