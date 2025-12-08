即時中心／顏一軒報導

身兼民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧昨（7）日與立委吳秉叡、議員翁震州出席「新北市百合協會會員大會」。蘇巧慧表示，新北市是許多新住民朋友落腳的地方，她擔任立委以來也長期關注新住民權益，更推動「新住民基本法」，也提供實質的幫助，為新住民朋友尋找工作機會，協助跨過文化隔閡。她特別感謝吳秉叡委員13年前成立「新北市百合協會」，在新北長年服務，協助新住民朋友融入台灣社會，更感謝新住民朋友選擇來到台灣落地生根，「成就台灣的多元與美好。」現場超過400位會員參加，許多民眾和蘇巧慧搶拍合照、握手，氣氛相當熱烈。





蘇巧慧指出，過去十年台灣的移民工組成，隨著台灣社會發展而逐漸產生變化，許多人在台灣落地生根，「台灣不只是工作的地方，而是安居的家。」她也分享曾赴美留學的經驗，因此她深知語言隔閡帶來的挫折，連日常溝通、餐廳點餐、甚至吵架都變得非常困難，更感佩離鄉背井、選擇在台灣落地生根的新住民朋友「都是最勇敢的人」。

快新聞／出席新北百合協會大會 蘇巧慧：感謝新住民成就台灣多元美好

蘇巧慧（中）發表談話。（圖／民進黨新北市黨部提供）

蘇巧慧說，她不僅長期關注新住民權益，推動《新住民基本法》，也致力於改善移工勞動環境，多次針對移工勞動環境質詢相關部會。她也舉辦座談會，當面傾聽新住民朋友的心聲，同時推出「新住民諮詢手冊」，並和新北市議員成立40多處「新住民諮詢站」，提供新住民朋友最即時的指引與協助，解決生活的各式疑難雜症。未來，她也會持續努力，希望讓每位來到台灣的朋友，可以在這裡安居、樂業，找到第二個家。

而吳秉叡則回憶，13年前他成立「新北市百合協會」，就是希望作為新住民服務平台，協助新住民融入台灣社會，他的服務處也是全新北第一個啟用「新住民諮詢站」，期盼透過擴大服務量能，幫助到更多新住民朋友，也希望未來有更多新住民朋友可以加入協會，為台灣這塊土地共同努力。





