出席施明德冥誕紀念茶會 韓國瑜自爆2次互動「皆是因為陳水扁」

施明德文化基金會與美國史丹佛大學胡佛研究合作，今（15）日上午舉行「施明德先生專檔」成立茶會，立法院長韓國瑜也出席。韓國瑜提到，自己一開始和施明德完全不認識，但之後有2次互動，都是因為前總統陳水扁，韓國瑜也用1句話形容對於施明德的看法，「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣」。

今日的成立茶會活動，除了韓國瑜之外，含民進黨團總召柯建銘、海基會董事長蘇嘉全、胡佛研究所檔案館東亞館藏部主任林孝庭、前AIT台北辦事處處長司徒文、陽明交通大學校長林奇宏、前台灣大學校長管中閔、前海基會副董事長焦仁和、富邦集團董事長蔡明忠等人也都參加。

廣告 廣告

韓國瑜在致詞時提到，一開始與施明德完全不認識，大學時期開始啟蒙思想，看了一些書報和雜誌後，逐漸對台灣民主產生興趣，當時「施明德」3個字就時常跳出來。不過自己從小生長背景在眷村，施明德三個字代表畏懼、遙遠、可怕甚至排斥。

韓國瑜表示，民國81年立委改選後，他和施明德及在場其他來賓一起到立法院報到，第一次與施明德接觸的機會，是他在立院和陳水扁打架後，那時候施明德說，「韓委員你要負責」。

韓國瑜透露，當時他內心覺得有點遙遠和陌生，一方面又認為立法委員的尊嚴、自己的面子也很重要，但為了打開心結他只好向施明德承諾，「會負責，打架不好，向全台灣人民抱歉」，之後就與施明德再無交集。

韓國瑜接著打趣地說，沒想到第二次和施明德的互動，「還是因為陳水扁」，當年紅衫軍倒扁行動，他被推舉為副總指揮，才又見到施明德，雙方才有了較深入的互動。韓國瑜直言，對於施明德的看法，他想用「我們不怕黑暗，我們只怕喪失掉在黑暗中追求光明的勇氣」這句話來形容，施明德生的奮鬥，已經變成符號、圖騰、精神象徵，很多文字已經沒辦法形容，台灣的民主能走到目前，施明德的貢獻太大，這是他發自內心對施的看法。

韓國瑜同時也擔任施明德基金會董事，並提到今日是施明德85歲冥誕，「我們追思，也希望施明德奮鬥的精神能繼續傳承」。施明德是偉大的先行者，台灣民主能走到這一步，在華人世界很驕傲，也有著巨大的貢獻。

延伸閱讀

韓國瑜馬年春聯來了 全台限量發放地點一次看

彈劾賴清德公聽會火爆交鋒！韓國瑜急喊「喝咖啡冷靜」

2026高雄若重演「2018韓國瑜效應」？謝龍介：柯志恩大有可為！