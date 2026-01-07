出席校友會 林國漳盼宜中人當後盾

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）出席宜蘭高中校友會理監事會議，他盼校友能當他後盾，力挺他選縣長，林國漳也與高中的導師楊秉南（右）、黃啟明（左）相見歡。（林國漳縣長競選辦公室提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳律師今天（7日）受邀出席「宜蘭高中校友會理監事會議」，林國漳以「宜中子弟」身分回娘家，他感謝宜中給他的栽培，母校「全校一家」的精神與師長的教誨，是他從政以來最重要的核心價值，也期盼校友可以成為他的後盾，力挺他選縣長。

林國漳在致詞時表示，回到母校出席理監事會就像「回家」，他內心最想說的是「感謝」，宜中當年的栽培給了他知識的啟蒙與堅毅的人格，讓他受用一生。

他向多名宜中校友致敬，包括前縣長陳定南、劉守成以及民主先驅林義雄等多名前輩。林國漳也與高中班導師楊秉南、黃啟明合照，2人提及林國漳在學期間表現優異，還擔任班長，是同儕的模範。

林國漳強調他將不分黨派、做「全民縣長」，請求校友成為他最堅強的後盾，帶領宜蘭走向全新的風貌，一定不會讓宜中人失望、服務更多人，讓宜蘭重新成為我們心中最驕傲的家鄉。

