出席業者招待高檔餐敘 北檢檢察官徐名駒被罰俸2個月

餐廳外有說有笑，前年底這場餐敘，由人力仲介業者，宴請犯下台糖售地案，被判有罪定讞的民進黨前秘書長吳乃仁，席間更有北檢的檢察官徐名駒等人在場，引發風波。而且將近6萬元餐費全由業者買單，案經北檢調查、檢評會決議，將徐名駒移送懲戒法院。而全案23日宣判，徐名駒遭判罰俸2個月。

懲戒法院書記官長林玉苹表示，「被付懲戒人上述的行為，有損檢察公正、廉潔的形象，已經違反檢察官倫理規範，有懲戒的必要。但被付懲戒人的違失情節，尚未達到不適任檢察官或公務員的職務，應予汰除的程度。」

廣告 廣告

全案開庭時，儘管徐名駒致歉表示會深切反省，但也當庭表示，頒布10多年的檢察官倫理規範限制檢方正常社交禮俗標準，金額門檻最高3000元，早已不符時宜，面對當前的物價飛漲，直說有調整必要，否則將導致全國1400名檢察官陷於危險，但如今他的相關行為，依舊被法院認定有違失。

民間司改會法律政策部主任呂政諺表示，「檢察官在台灣就是具有就是偵查犯罪，然後必須要可以受到社會信任，要有公正的形象。所以就這部分的話，不論受招待金額的高低，其實就交往的部分，還有就交往中談的內容，其實都要特別的謹慎。」

其實除了徐名駒，當天在場的人還有北檢的其他4名檢察官，由於事前都不知情，最終未被檢評會移送。民間司改會則認為，不論招待金額多寡，檢察官比起一般民眾，言行舉止必須更留意，拿捏好分際。

更多公視新聞網報導

檢察官涉權勢性騷 判免除職務轉任檢事官

雲林檢察官被控跟騷女書記官 懲戒法院判免除職務

司法案件爆量檢察官難扛 法務部鬆綁辦案期限管考

