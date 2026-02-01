出席歲末童樂會 副總統：為下一代打造更安全環境

（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統蕭美琴今天出席「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」，她表示，政府會持續推出一系列新措施守護兒童與家庭，期盼為下一代打造更安全、更穩固的成長環境。

蕭副總統致詞時表示，總統府歲末聯歡童樂會已持續舉辦30多年，總統民選至今也即將30週年，這項慈善活動歷經台灣民主轉型，見證總統府作為人民作主的空間，並持續結合各種公益活動與社會各界的愛心；很高興總統府成為讓小朋友一年一度在過年前歡聚，且能受到社會更多關注的地方。

副總統表示，她看到不少身障藝術家充滿生命力的作品，尤其馬年即將到來，現場也有斑馬、亮麗粉紅色馬等充滿活力的作品，相信能帶給大家新年的希望，讓孩子們擁有更多自由與想像的空間，也能透過手作、藝術及各項活動探索世界。

副總統分享日前觀賞「紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出」的經驗，她指出，紙風車與今天的活動一樣都是深入偏鄉，透過藝術與不同活動讓所有孩子感受到，「沒有一個孩子會被放棄，也沒有一個孩子會被忽略」，期盼運用社會集體的力量給孩子們更多溫暖，成為孩子們最堅韌後盾。

副總統指出，除了民間力量，大家對政府角色也有更高期許，政府作為大家最堅強後盾，今年將推出一系列新措施守護兒童與家庭，希望透過制度及彈性的實質津貼來減輕家庭負擔，成為父母的神隊友，讓家長能更安心陪伴孩子成長。

副總統強調，每一位孩子都是台灣未來的希望，值得大家共同守護。政府目前正積極籌備成立「兒少及家庭支持署」，期盼能整合保護、健康及家庭政策資源，為下一代打造更安全、更穩固的成長環境，讓孩子們都能在愛與健康的環境中茁壯。（編輯：林克倫）1150201