出席歲末聯歡童樂會 蕭美琴：盼為下一代打造更安全的成長環境

副總統蕭美琴1日下午出席「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」。（總統府提供／王千豪台北傳真）

副總統蕭美琴今（1）日下午出席由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」於總統府南、北苑舉辦的「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」，她感謝主辦單位長期結合社會各界的愛心，提供孩子們更多溫暖，政府也會持續推出一系列新措施守護兒童與家庭，期盼為下一代打造更安全、更穩固的成長環境。

蕭美琴致詞時表示，歡迎大家來到總統府，總統府歲末聯歡童樂會已持續舉辦30多年，總統民選至今也即將30周年，這項慈善活動歷經台灣民主轉型，也見證總統府作為人民作主的空間，並持續結合各種公益活動與社會各界的愛心。她很高興總統府成為讓小朋友一年一度，在過年前歡聚且能受到社會更多關注的地方。

蕭美琴提到，這是她第二次參加這項愛心活動，感謝協會多年來堅持不間斷地承擔責任，尤其協會理事長陳宇璿以第二代身分持續投入，相信看到小朋友們在總統府裡歡樂的聲音，不管再怎麼辛苦，一切都是值得的。

蕭美琴表示，她稍早走進來就看到不少身障藝術家充滿生命力的作品，尤其馬年即將到來，現場也有斑馬、亮麗粉紅色馬等充滿活力的作品，相信能帶給大家新年的希望，讓孩子們擁有更多自由與想像的空間，也能透過手作、藝術及各項活動探索世界。

她也分享上周末觀賞《紙風車368兒童藝術工程20週年特別演出》的經驗，並指出，紙風車與今天的活動一樣都是深入偏鄉，透過藝術與不同活動讓所有小朋友感受到，沒有一個孩子會被放棄，也沒有一個孩子會被忽略，期盼運用社會集體的力量給孩子們更多溫暖，成為他們最堅韌的後盾。

蕭美琴指出，除了民間力量，大家對政府角色也有更高的期許，政府作為大家最堅強的後盾，今年將推出一系列新措施守護兒童與家庭，希望透過制度及彈性的實質津貼減輕家庭負擔，成為父母的神隊友，讓家長能更安心陪伴孩子成長。

她也強調，每一位孩子都是台灣未來的希望，值得大家共同守護。政府目前也正積極籌備成立「兒少及家庭支持署」，期盼能整合保護、健康及家庭政策資源，為下一代打造更安全、更穩固的成長環境，讓孩子們都能在愛與健康的環境中茁壯。

