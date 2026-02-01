出席歲末音樂會！蕭美琴：政府一系列措施守護兒童及家庭，做父母神隊友

記者盧素梅／台北報導

副總統蕭美琴今（1）日下午出席在總統舉辦的「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」，並與出席小朋友互動。（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴今（1）日出席在總統府舉辦的慈善活動時指出，該活動逾30年，見證台灣民主轉型，並感謝協會多年堅持，讓孩童在雨中感受溫暖。她強調，政府將推出新措施並成立「兒童及家庭支持署」，整合保護、健康及家庭政策資源，以制度及津貼減輕家庭負擔，做父母「神隊友」。蕭美琴期盼為下一代打造更安全穩固的成長環境，確保「沒有一個孩子會被放棄」，共同守護台灣未來希望。

「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」下午在總統府舉行，蕭美琴出席。她在致詞時指出，很高興能夠再次地歡迎大家來到總統府，如果安靜地傾聽，可以聽到除了下雨聲，還有許多小朋友歡樂的聲音。

蕭美琴並指出，總統民選到現在也即將 30 週年，但是我們從陳理事長所聽到的是，這項慈善活動已經是 30 幾年，等於是歷經台灣的民主轉型，也見證總統府這個空間作為「人民做主」的空間，持續地來結合各種的公益活動以及社會各界的愛心。

蕭美琴表示，很高興能夠開放作為小朋友一年一度在過年前，可以齊聚歡心、同時受到社會更多關注的一個地方。當然剛剛理事長特別提到「遇水則發」，那今天下雨天，有點冷、又有點濕，但是我們大家在一起，心中都是溫暖的。她相信在剛剛聽開場歌的過程裡面，我們一起拍手，都感受到小朋友的熱情以及笑容。

蕭美琴說，這也是她第二次來參加這場愛心活動，她要特別謝謝協會這麼多年堅持，而且不間斷地持續地來承擔這個責任，尤其是陳理事長已經是第二代持續地來承擔，「我們可以看到這些小朋友在總統府裡面的歡樂聲音，我相信不管怎麼辛苦，都會覺得一切都是值得的。」

蕭美琴指出，等一下大家在參觀攤位的時候，應該會看到許多精彩的亮點，就像她剛剛走進來的時候，有看到許多身障藝術家充滿著生命力的作品。尤其是今年馬年即將要到來，她看到也有斑馬，也有很亮麗的粉紅色的馬，都是充滿著活力，而且帶著笑容的馬，她相信也能夠帶給大家一些新年的希望，以及讓孩子擁有更多對未來充滿自由以及想像的空間，去探索這個世界，不管是手作、藝術，或者是透過今天的各項活動。

蕭美琴並指出，上個週末她有機會去參加紙風車劇團「368 兒童藝術工程」20 週年的特別演出。她相信紙風車跟今天的活動一樣，都是深入偏鄉，透過藝術、透過不同的活動，讓所有的小朋友都能夠感受——沒有一個孩子是會被放棄的，沒有一個孩子要被忽略。我們用集體的力量給他們更多的溫暖，也做他們最堅韌的後盾。

蕭美琴表示，當然除了民間的力量，政府更是大家最堅強的後盾。我們對政府本身的角色，當然會有更高、持續更高的期許。所以今年政府也將推出一系列新的措施，來守護兒童以及家庭，希望能夠做各位爸爸媽媽的「神隊友」。她希望透過制度以及彈性的實質津貼減輕家庭的負擔，讓大家更能安心陪伴孩子的成長。

蕭美琴強調，每一位孩子都是台灣未來的希望，也值得我們共同地守護。政府現在也積極地在籌備，也成立「兒童及家庭支持署」。期盼能夠整合保護、健康以及家庭政策所有的資源，為下一代打造一個更安全、更穩固的成長環境，讓孩子們都能在愛以及健康的環境中茁壯。最後我要再次感謝今天所有的夥伴們，能夠讓這個雨天中的總統府變得這麼溫馨，有這麼多的歡樂以及笑容。

隨後，蕭美琴也參觀各個攤位，並且與小朋友們互動。

