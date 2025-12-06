出席母校南大附小校慶 蕭副總統勉學生快樂學習

（中央社記者張榮祥台南6日電）副總統蕭美琴今天出席母校南大附小創校130週年校慶活動，蕭副總統勉勵在校學生快樂成長學習，比她更好、更強。

橫跨3個世紀的國立台南大學附設實驗國民小學今天歡慶創校130週年，蕭副總統回到母校和全校師生高喊「附小生日快樂」。蕭副總統說，她當小朋友時，最討厭站在這裡聽長官講話，所以大家腳酸了，就動一動。

蕭副總統指出，她很高興回到母校，校舍重建也愈來愈漂亮，但有些地方不變，操場沒有變，她以前在升旗台擔任升旗手，小朋友頭上戴著橘色帽子，她以前也戴一模一樣的帽子。

廣告 廣告

蕭副總統分享在南大附小就讀過往表示，她小時候不是很乖的學生，有時會和老師吵一吵，甚至偶爾和同學惡作劇，有次打預防針，她怕打針跑給老師追，但老師跑得比她快，就被抓到。

蕭副總統表示，「有時我們覺得調皮搗蛋很好玩，但對老師家長帶來很多負擔，讓他們擔心，長大反省覺得小時候不應該這樣子，相信你們可以做得比我好，比我更聽話」。

不過，蕭副總統也說，聽話不是唯一要素，小朋友快樂成長學習是更重要的一件事，在學校教室和在家學習新東西是快樂的事情，過程中雖會碰到困難和調皮小朋友，但透過相互關心就可以更好、更強。（編輯：張雅淨）1141206