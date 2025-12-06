出席母校校慶自曝「不是乖學生」 蕭美琴笑談童年趣事：曾跑給老師追
記者劉秀敏／台北報導
副總統蕭美琴今（6）日出席母校南大附小創校130週年校慶活動，與學弟妹們分享學生時期趣事，自曝小時候其實不是一個很乖的學生，有時會和老師吵一吵、偶爾跟同學惡作劇，還曾因不想打預防針跑給老師追。蕭美琴也勉勵小朋友們快樂學習、成長，即使過程中有時會遇到困難，但可以透過彼此關心、相互幫忙成為更好、學到更多、變得更強的小朋友，「我要祝福每一位小朋友，都能夠比副總統更強、更好！」
蕭美琴今日上午出席「國立臺南大學附設實驗國民小學創校130週年校慶活動」，致詞時表示，非常高興能回到母校，心裡真的非常感動也很感恩，感動的是看到很多場景，雖然很多校舍重建且越來越漂亮，但也有很多不變的地方，像操場就沒有變，「我以前就是在升旗台那裡擔任升旗手」；另一個沒有變的，就是小朋友們頭上的橘色帽子，以前她也戴一模一樣的帽子。
蕭美琴接著分享，其實她小時候不是一個很乖的學生，有一點調皮，有時會和老師吵一吵、偶爾跟同學惡作劇，有一次小朋友要打預防針，她很害怕打針就跑給老師追，最後老師還是跑得比她快，把她抓到。
蕭美琴說，有時候可能覺得調皮搗蛋很好玩，但也對老師、家長帶來很多負擔、讓他們擔心，長大後她也反省，覺得小時候不應該這樣子，相信大家都可以做得比她更好、更聽話。
「但是，聽話不是唯一的要素」，蕭美琴表示，小朋友能夠快樂成長，是更重要的事情，能夠快樂學習又更重要，在學校教室裡可以學到新的東西，回到家裡也能學到新的東西，是最值得快樂的一件事。相信在快樂學習、成長當中，有時會遇到困難，會碰到愛調皮的小朋友，但可以透過彼此關心、相互幫忙，以及老師、家長的關心，可以成為更好、學到更多、變得更強的小朋友，「我要祝福每一位小朋友，都能夠比副總統更強、更好！」
最後，蕭美琴也笑說，以前她當小朋友的時候，最討厭站在這裡聽長官講話，知道大家會腳酸的她，也帶著學生們動一動。蕭美琴指出，南大附小是台灣很難得能夠跨越19、20、21世紀的學校，她也帶著全場大喊「生日快樂」，氣氛歡樂輕鬆。
