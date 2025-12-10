出席民進黨青年局會員大會 賴清德勉勵青年：深化台日交流、落實民主人權

民進黨今（10）日舉行「民進黨青年局會員大會」，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷皆出席大會。賴清德在致詞時強調，青年是國家的未來，也是深化台日交流的重要力量。

賴清德首先代表台灣人民，對日本近期發生的地震表達關心與慰問。他指出，民進黨與日本自民黨關係深厚，自民黨青年局訪台與台灣政界、產業界交流時，常提及希望民進黨也能有制度化、常態性的對口交流單位；特別是2024年與時任自民黨青年局長鈴木貴子交流時，對方特別提出建議，因此民進黨下定決心成立青年局。賴清德感謝首任局長陳冠廷勇敢承擔重任，並肯定青年局在短時間內完成接待日本貴賓、赴日拜訪政界指標人物等任務，顯示兩黨作為台日關係的橋樑已經建立，相信未來雙方關係與合作將更加穩固加強。

廣告 廣告

對於青年局的角色，賴清德非常贊同片山和之代表給予的勉勵。他表示，日本青年局的成員，特別是局長，常是內閣部會首長甚至首相的人選，因此期待民進黨青年局會員能認真看待自己的角色與使命，定位清楚則交流方向就會明確。他強調，交流不僅是要增進兩國與政黨間的感情，更重要的是彼此學習，青年應以此為目標，成為未來民進黨與國家的領袖。

賴清德進一步表示，跟日本的交流必然會開拓國際視野，青年應藉此學習包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，以及民生、文化、體育等各方面知識，具備更高的視野，才能在國家需要的時候承擔責任。

由於大會適逢世界人權日，賴清德在結語時特別強調，與日本加強合作不只是提升本職學能或承擔更高的政治工作，還要保護並落實人權。他指出，要保障人權一定要確保國家主權、維護民主，「沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。」他認為，在世界人權日舉辦第一屆大會意義重大，期望青年局與日本交流時，能有更高視野與具體目標，來彼此成長學習。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

