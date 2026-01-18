出席汪喵嘉年華會 總統：領養取代購買、零棄養

（中央社記者葉素萍台北18日電）總統賴清德今天出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，他說，截止去年底，全台養狗與貓數量共340萬隻，已超越台灣14歲以下小孩數目；大家應愛護、保護動物，這是文明社會的重要象徵。他也呼籲領養取代購買，並做到零棄養。

2026信賴汪汪喵喵嘉年華會今天在榮星花園噴水池廣場登場，許多民眾帶著家中毛小孩到場，賴總統出席活動並參訪市集攤位。

賴總統致詞提到，截至去年底，全台灣養狗跟養貓數量總共超過340萬隻，已經超越台灣14歲以下小孩數目；狗狗跟貓咪越養越多，小孩越生越少，這當然是政府要面對、解決的問題。

他說，台灣社會養貓比養狗多，這是目前的情形；政府要站在第一線和愛狗愛貓的個人或團體共同合作，珍惜生命，愛護、保護動物，因為這是一個文明社會的重要象徵。

賴總統說，2年前政府就成立「動物保護司」，專責和民間團體與社團合作；去年開始，獸醫師如果在公家機關上班，政府給予「不開業獎金」，這是歷史性的措施，希望獸醫師能留在公家機關；因為政府機關不論中央或地方，如果沒有獸醫師，沒辦法工作，農民養的羊、豬或雞鴨，需要獸醫師幫忙防疫等種種工作。

他說，政府也推動「動物保護法」修法，並送到立法院。法律內容第一個就是源頭管理，要加強查緝非法繁殖；人道捕捉流浪貓狗，結紮、訓練，然後提供民眾領養。

賴總統說，今天在場的攤位有來自屏東的愛狗人協會，他家的「斑斑」，就是從屏東愛狗人協會領養回來的；斑斑的左前肢有截肢，可能是被捕獸夾夾到，但眼神很樂觀，還會笑，是很勇敢的狗。

總統表示，動物保護法修法的第二個目標是加強動物登記，並針對收容處所定期檢討、評鑑，政府會給予支持；第三個目標是保護區不可以餵養動物；第四個則是對於虐待動物，一定要給予處分；最後一個目標，就是領養取代購買，並做到零棄養。

最後總統強調，他本身是醫生，對民眾的健康有責任。貓狗有一些傳染病是會互相傳染的，所以現在衛福部跟農業部共同合作，就是要解決共同的傳染病，讓動物健康，人也健康。（編輯：楊蘭軒）1150118