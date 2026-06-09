【出席無人機海外商機聯盟大會師】賴總統：3面向推無人機 盼成亞洲發展中心
記者陳彥陵／綜合報導
總統賴清德昨日表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府將以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動6年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標，並積極拓展國際市場，讓臺灣在全球無人機供應鏈占有關鍵地位。
強化國防力量 推升臺灣經濟轉型
賴總統昨日前往臺中出席「臺灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，並參觀無人機廠商成果展示，了解無人機產業發展現況。賴總統表示，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標。第一，強化國防力量，不僅守護臺灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護臺海和平穩定現狀。從中東戰爭及烏俄戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，盼藉由大家的力量及政府的支持，協助臺灣無人機產業茁壯。
第二，產業升級、經濟轉型，帶動臺灣經濟進一步發展。賴總統提到，臺中是臺灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用；現在希望在臺灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。
組無人機國家隊 建構完整產業體系
賴總統說明，政府將從三大面向推動無人機產業發展；首先，由經濟部籌組「臺灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。
第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年6年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。
第三，推動法令修訂與制度建構。由於無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，已責成行政院全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。
積極拓展外銷 推動資安認證
賴總統強調，臺灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過臺美合作，臺灣已經成為美國境外第一個Green UAS認證機構；未來所生產的無人機，在臺灣就可以完成認證，通過後即可外銷，對臺灣無人機產業的發展有莫大的幫助。
賴總統進一步指出，經濟部與工研院也持續為臺灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。
賴總統表示，請大家支持國防特別預算中的無人機產業相關經費，以及中央政府總預算盡速審查通過；行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，影響國家甚鉅，期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、盡速完成審議，產業能持續蓬勃發展。
總統賴清德昨日出席「臺灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，並參觀無人機廠商成果展示，了解無人機產業發展現況。賴總統強調，政府將整合產官學研成立無人機產業國家隊等具體作為，達到強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標，讓臺灣在全球無人機供應鏈占有關鍵地位。（總統府提供）
賴總統參觀無人機廠商成果展示。（總統府提供）
賴總統表示將推動6年442億元產業發展計畫等政策，打造臺灣成為亞洲無人機產業中心。（總統府提供）
賴總統參觀無人機廠商成果展示。（總統府提供）
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