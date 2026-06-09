出席獅子會活動 李四川：興建蘆社大橋打造AI產業廊帶
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
國民黨新北市長參選人李四川今（9）日晚間接連出席國際獅子會300B2區大漢獅子會及300B1區三重獅子會活動。李四川致詞時感性表示，工程只能讓城市變大，感謝獅子會長期熱心公益，以無私的愛共同讓城市變偉大；他也重申，當選後將興建蘆社大橋，建構雙北AI產業廊帶，實現雙北共榮共好，獲得台下熱烈響應，支持者爭相握手、合影，高喊「凍蒜」。
李四川表示，工程人一坪地可以蓋起好幾倍樓地板面積的建設，讓城市變大，而所有獅兄、獅姐長年來對弱勢族群的幫忙與付出，這種無私的愛是社會的重要柔性力量，能讓城市變得偉大，要向在場所有默默奉獻的獅友表達最高的敬意與謝意。
談及新北市的未來擘劃，李四川表示，年底當選新北市長，將優先興建蘆社大橋，讓台北市的北士科連結到新北的蘆洲與五股，並結合台64線、台65線快速道路，一路延伸至土城、新店、板橋，打造兼具交通與產業機能的「AI產業廊帶」，讓高科技產業在新北落地生根，並持續推動兩市共治、共榮且共好的新局。
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