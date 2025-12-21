出席王金平從政50周年感恩餐會 柯志恩：盼賴總統學到智慧、包容與度量

柯志恩(中)希望賴總統能從王金平(右)身上學到智慧、包容與度量。 圖：翻攝柯志恩臉書

[Newtalk新聞] 前立法院長王金平從政50周年感恩餐會，21日在高雄漢神巨蛋舉行，多位政界人士和地方鄉親都親臨道賀，現場氣氛熱絡，國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩也出席這場重要聚會，並在致詞時承諾，明年高雄市長選舉，一定贏得光榮，讓王院長從政51周年更為光彩，並希望賴總統能從王院長身上學到智慧、包容與度量，維持政治體制穩定運作。

柯志恩表示，小時候高屏是大選區，當時就聽過王院長的宣傳車經過家門，「4號王金平、拜託拜託」﹗沒想到50年一瞬間，今天在此感恩餐會，深深感受王院長之所以能在政壇屹立不搖，受到朝野敬重，憑藉的是其智慧、度量、與人為善，以及調和鼎鼐的溝通協調能力，所以大家常稱王院長「公道伯」，也有人說他像「萬應公」，因為只要遇到困難，第一位想到的永遠是王院長。

柯志恩說，為博取聲量而語出驚人，或激情對嗆以博取版面，這種表演政治在台灣司空見慣，但王院長身上永遠看不到爭出風頭、或尖銳的批判，而他總能把事情看得透、看得遠，在山窮水盡之際看到柳暗花明的希望。如此功力，無人可出其右，或許檯面上的領導者都應向王院長學習，畢竟民主時代不應趕盡殺絕，真正的成功不是輾壓對手，而是讓我們的國家不輸。

柯志恩指出，王院長教我們，講話不一定要很大聲，政治也不一定要很會演或是很會罵，但給人轉圜餘地、把僵局打破、把困難解決、把事情辦好、讓衝突對立放下，一起向前走，這才是功力與本事；眼前的朝野對峙、行政立法對立、憲政產生危機，甚至連大法官都已分裂，當政治體制無法維持穩定運作，國家領導人是否該捫心自問、虛心檢討？希望賴總統能從王院長身上，學到智慧、包容與度量。

