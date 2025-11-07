出席白色恐怖秋祭大會惹議 鄭麗文：希望兩岸和解 和平不為政治信仰付出代價

國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）.jpg

台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員。鄭麗文今強調，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關的祭悼活動就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

台灣地區政治受難人互助會主辦的1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，地點選在中共間諜吳石等人被槍決的台北市馬場町紀念公園。根據採訪通知，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」。並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場，還提到今年秋祭將邀請鄭麗文，一同「追思先烈」。願「沉默的榮耀，不再沉默」。

鄭麗文將出席也引發討論，鄭今日回應，在國共內戰之後，那麼全世界也因為東西陣營的對峙，陷入冷戰時期，當年50年代在台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在二二八事件之後，也歷經了白色恐怖運動。

鄭麗文再說，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋季活動，自己在2005年接受連戰邀請參加國民黨，當年她跟大家報告過很多次，連戰主席就希望能夠進行兩岸融冰，到中國大陸進行訪問。所以我一參加國民黨，就邀請228事變遭逮補坐了30年黑牢的陳明忠，到國民黨的中央黨部遞給連戰主席和平之鑰，他背後代表的歷史意義就是因為當年國共內戰以及全世界的冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出了青春跟生命。

鄭麗文再說，當年在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨員、政治工作者，受到逮捕甚至於受到凌虐犧牲生命，坐了幾十年的黑牢。所以這是一個歷史的悲劇，希望悲劇不要複製、發生，希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價。

鄭麗文強調，台灣已經民主轉型了幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關的祭道活動就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

