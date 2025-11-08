出席白色恐怖秋祭被質疑追思共諜 鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」
國民黨主席鄭麗文今（8）天下午出席「白色恐怖秋祭追思會」，活動一開始她向受害家屬獻花致意，但活動卻出現中國紅色歌曲《安息歌》等等，甚至還紀念當時中共潛伏於國軍最高級別的諜報人員吳石，遭質疑是「追思共諜」。
吳石是當時中共潛伏於國軍最高級別的諜報人員。圖／台視新聞
鄭麗文在臉書回應，受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平。外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。
鄭麗文表示，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，要各界聚焦史實，勿模糊焦點。但鄭麗文出席這活動也有部分黨內人士覺得不妥，她則回應是要讓大家了解事實真相，相信大家能夠理解跟支持。
責任編輯／施佳宜
