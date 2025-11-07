出席白色恐怖追思大會惹議 鄭麗文：希望兩岸和解、和平

國民黨主席鄭麗文表示，明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。（圖／周志龍攝）

台灣地區政治受難人互助會將舉辦「白色恐怖秋祭追思大會」，並邀請國民黨主席鄭麗文參加，但因追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引起爭議。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關的祭悼活動就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

鄭麗文今日出席「馬習會十週年研討會」前受訪表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動。

廣告 廣告

鄭麗文指出，明天是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動，自己在2005年接受時任國民黨主席連戰邀請加入國民黨，當年連戰很希望可以赴陸，有一場兩岸破冰訪問。

鄭麗文再指，自己在加入國民黨後，隨即邀請二二八事件政治受難者陳明忠赴國民黨中央黨部遞給連戰「和解之鑰」，這件事背後代表的歷史意義為，就是當年國共內戰以及冷戰背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出青春跟生命。

鄭麗文表示，當年在台灣有很多共諜案，在大陸也有國民黨員、國民黨政治工作者遭到逮捕，甚至是受到凌虐、犧牲生命、坐幾十年的黑牢，這是一個歷史悲劇，希望悲劇不要被複製、再發生，希望台灣人民不再因為政治理想跟信仰，而必須以付出生命為代價。

鄭麗文強調，台灣民主轉型幾十年了，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「粥餅倫」買周杰倫門票被詐騙！ 輕信粉絲給1.7萬急報警

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖