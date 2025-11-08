出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導
國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。
司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」
只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。
雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。
台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」
僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。
