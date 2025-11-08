出席白色恐怖追思會名單有共諜 鄭麗文：邀請資訊未提及吳石等人

針對出席白色恐怖追思會名單出現共諜引發爭議，國民黨主席鄭麗文強調，活動宗旨在悼念政治受難者，反思歷史並推動社會和解。（圖／周志龍攝）

國民黨主席鄭麗文今（8）日擬出席由台灣地區政治受難人互助會舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象中包括當年涉共諜案人士，引發社會熱議。對此，鄭麗文表示，出席活動是為悼念政治受難者與家屬、反思歷史，外傳活動以共諜或情報人員為主的說法屬嚴重誤導，呼籲各界聚焦史實、勿模糊焦點。

這場「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」由白色恐怖倖存者與犧牲者家屬自發舉行，自1991年起已舉辦34年。媒體先前報導，追思名單中包括共諜吳石，他曾任國防部中將參謀次長、為中共最高情報官，遭判死刑後被中共追封為烈士。對此，主辦單位澄清，報導所稱活動聚焦共諜等人並非事實，秋祭宗旨在於追思受難志士、推動民族和解與社會公義。

廣告 廣告

鄭麗文則強調，受政治受難人互助會邀請出席秋祭活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人與家屬，並反思歷史、展望和平。她指出，外傳關注焦點放在情報工作者的說法是嚴重誤導，活動並非以吳石等人為主角，往年亦未曾以他們為主要祭悼對象，且收到的邀請資訊中也未提及吳石等人。

她補充，1950年代白色恐怖時期，台灣有許多人因政治信仰與意識形態付出代價，但吳石、朱楓等人並不在「政治犯」的定義之內，呼籲社會各界應聚焦史實、勿模糊焦點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏

32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡