出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角
記者周志豪／台北報導
國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭質疑追悼共諜。鄭中午再澄清，活動並非以共諜吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。
鄭麗文說，活動原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導。
鄭麗文表示，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
