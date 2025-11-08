出席白色恐怖追思會惹議！鄭麗文：吳石不在所認定的政治犯定義中

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。對此，鄭麗文表示這是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。

鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會。（圖取自鄭麗文臉書）

2025 白色恐怖秋祭暨追思懷念大會今日下午於台北市馬場町紀念公園舉行，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場。

鄭麗文出席2025 白色恐怖秋祭暨追思懷念大會。（圖/中天新聞）

不過，鄭麗文今則澄清，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文更強調，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在「我們所認定的政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

而鄭麗文在接受媒體採訪時，再度強調「我們講的是為政治理念犧牲的，我們紀念受難者是坐黑牢，那時候戒嚴時期，有很多的假案，跟吳石是共諜有所不同的」。鄭麗文重申，今天活動的部分自己在臉書都有講，所有的資訊都沒有提到吳石，從頭到尾都沒有吳石作為主要對象，這是無關的。

