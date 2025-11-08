出席白色恐怖追思會挨轟 鄭麗文：吳石不在我們所認定的「政治犯」
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石，民進黨炮轟「敵我不分」。鄭麗文今在臉書強調，收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。出席的用意是悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬。「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。
這場追思活動今日下午將於台北市馬場町紀念公園舉行，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園正是吳石等烈士「就義犧牲」的歷史現場。
不過鄭麗文今澄清，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。
鄭麗文強調，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在她所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
其他人也在看
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 14 小時前
大海開吃首站彌陀登場 陳其邁盛讚虱目魚
記者吳文欽／高雄報導 高雄大海開吃系列活動，八日首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁出席…中華日報 ・ 9 小時前
鄭麗文追思白色恐怖受難者包含吳石？綠委：形同對蔣介石吐口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。中時新聞網 ・ 10 小時前
自曝每天跑行程都有人問一事 李明璇：看到國民黨新氣象
國民黨主席鄭麗文上任後，如何掌控全局引發外界高度關注；文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今（7日）在記者會中公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志；另外，國民黨發言人李明璇也提到，自己在跑市議員行程時，幾乎每天都會遇到有人詢問如何辦理回復黨籍，昨（6日）睡前也有收到訊息詢問。中時新聞網 ・ 1 天前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動的採訪通知中提及主要追思對象為共諜吳石等人，引發外界質疑。對此，鄭麗文今天上午再澄清，活動並非以吳石等人為主角，邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石等人並不是被認定的「政治犯」，希望各界勿模糊焦點。鏡報 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會名單有共諜 鄭麗文：邀請資訊未提及吳石等人
這場「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」由白色恐怖倖存者與犧牲者家屬自發舉行，自1991年起已舉辦34年。媒體先前報導，追思名單中包括共諜吳石，他曾任國防部中將參謀次長、為中共最高情報官，遭判死刑後被中共追封為烈士。對此，主辦單位澄清，報導所稱活動聚焦共諜等人...CTWANT ・ 11 小時前
118海巡節 賴清德：感謝海巡不分晝夜守護國人安全
今(8)日是海巡節，總統賴清德表示，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，感謝海巡同仁不分晝夜，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。賴清德今日上午在臉書發文表示，從今年開始，每年的11月8日訂為海巡節。感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。賴清德指出，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。賴清德說，謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁海巡節快樂，平安順航！國家因你們而安全，人民因你們而安心。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 11 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。自由時報 ・ 11 小時前
出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。中時新聞網 ・ 8 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 6 小時前
沒有儲能 風光發電恐成災難？
「追逐風，追逐太陽…」國民歌王周華健以這首《心的方向》風靡4、5、6年級生，時隔信傳媒 ・ 8 小時前
選舉味濃！新社花海暨台中國際花毯節開幕 何欣純、江啟臣拚人氣
中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」今天舉行開幕式，民進黨立委何欣純由黨部徵召參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔被傳出有意參選下屆市長，3人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純滿臉笑容，搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭自由時報 ・ 12 小時前
國軍離營人數曝光 4年超過1萬名志願士兵賠錢退伍
立法院預算中心4日公布數據顯示，國軍在2021至2024年度招獲志願士兵5萬2674人，但未服滿現役最少年限並提前離營的志願士兵人數高達1萬2884人，佔同期間招獲志願士兵人數比率24.47%，賠償金額達8億9596萬元。這項數據顯示國軍志願役提前退伍的問題持續惡化，引發各界關注。中天新聞網 ・ 11 小時前
高市早苗挺台力道升級！承諾台灣有事「將出動自衛隊」 他分析：武統機率下降
日本挺台力道再升級？日本首相高市早苗昨（7）日前在眾議院預算委員會上指出，若台灣遭受武力攻擊，日本自衛隊可藉此行使自衛權。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這不僅延續前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的理念，更是將挺台力道採取更實質的行動。鏡報 ・ 11 小時前
鄭麗文受邀出席統派追思會 國民黨籲別預設立場
（中央社記者王承中台北7日電）台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，追思對象包含中共地下黨員及情報人員。國民黨發言人牛煦庭今天表示，盼用開放心態看待。若鄭麗文決定出席，會清楚表達立場。台灣政治最糟糕的就是先預設立場、扣帽子。中央社 ・ 1 天前
iLink研討會圓滿落幕 AI融入人文教學成亮點
為促進高等教育人文社會領域與產業實務對接，教育部舉辦「人文社會與產業實務創新鏈結」研討會，共34所大學、近百位教師及業界代表參與，發表53篇教學創新研究成果。會中分享跨域合作、專題實作與AI應用於人社國立教育廣播電台 ・ 13 小時前
綠批鄭麗文祭共諜 他曝姚文智岳父曾做這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。中天新聞網 ・ 11 小時前
摔角》台日摔角「極限交鋒」對抗！11/29決戰桃園
11月1日於日本 TOKYO SQUARE In Itabashi 舉辦的「EXTREME CONFRONTATION 極限交鋒–東京站」中，來自台灣職業摔角團體PUZZLE帕舒路職業摔角與日本知名極限派團體FREEDOMS正面交鋒。雙方在6場比賽中火花不斷，最終由FREEDOMS以4勝2負拿下團體自由時報 ・ 13 小時前