出席白色恐怖追思會 鄭麗文強調吳石是間諜跟政治思想犯不同

國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，會後受訪。（黃敬文攝）

國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，雖因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石惹議，但鄭麗文仍堅持出席。鄭麗文聯訪時也強調，自己所收邀請函皆無「吳石」二字，而白色恐怖的政治受難者，主要為為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。

鄭麗文今出席活動，於獻花致詞後受訪，被問及早上臉書提及吳石並非政治犯，那吳石是什麼？是政治受難者嗎？鄭麗文回應，紀念白色恐怖的政治受難者，主要為政治信仰坐黑牢，也有很多冤案，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，跟大家認知的政治思想政治犯不一樣。

鄭麗文也再次澄清，政治受難人互助會辦的秋季活動超過30年，從來沒有以吳石做主角，今天活動邀請函也沒有提到吳石，今天自己來參加，也事先打電話溝通，說明從頭到尾都沒有吳石，活動原則上跟吳石無關。

鄭麗文也鄭重澄清，一般談到政治受難者，是因為政治思想、政治主張，當年很多是台灣人或外省學生，他們得坐黑牢，但對於真正的是身負任務，來台灣進行顛覆情報工作的人不一樣。

至於台北市蔣萬安上午被問及此事，蔣萬安稱，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」。鄭麗文下午也附和表示，蔣萬安說的沒錯。至於黨內是否已有誤解，鄭麗文則說，讓大家了解事實真相，大家都會理解支持，這兩天來自於媒體有很多偏頗消息，不怕黨內誤解。

由於主辦單位統派立場鮮明，活動中也高唱安息歌，是否會擔心被貼標籤？鄭麗文則說，來之前，就清楚主辦單位對於統派思想的主張支持。但今天的紀念活動，超越統獨，不管什麼政治主張，都應該在今天台灣民主社會，不需要背負或擔心受怕受到政治迫害。

鄭麗文也說，之所以會有政治冤獄也是國共內戰結果，國共很多主張不一樣，但不代表要兵刃相見，希望透過對話取代對抗，過去歷史悲劇，絕對可以透過和平方式化解，國民黨想要推動區域和平。

