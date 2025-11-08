出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵我不分。鄭麗文致詞回應，綠營側翼的抹黑並不新鮮，更表示「在台澎金馬，每個人都不該再為政治信仰付出青春與生命的代價」，這是民主轉型的底線。
鄭麗文說，馬場町紀念公園由台北市前市長陳水扁創立、繼任的前市長馬英九完成，象徵跨黨派共同正視歷史。她表示，228與白色恐怖的起因與國共內戰密切相關，台灣在戒嚴年代承受沉重代價，90 年代後終於讓這段血淚歷史得以重見天日。她並憶及當年加入國民黨後，牽線 228政治犯陳明忠與前黨主席連戰對談的過程。
鄭麗文提到，陳明忠當年盼國民黨承擔重責、推動國共和解，讓年輕世代不再因政治理念付出殘酷代價。她指出，馬英九擔任黨主席時曾在中央黨部外悼念李友邦、張七郎等政治受難者，從國民黨前主席連戰到馬英九，國民黨始終努力邁向真正的轉型正義與兩岸和解。她強調，自己剛上任不到一周便接到主辦單位邀請，「基於尊重歷史、尊重遺屬，今天一定要來」。
外界質疑追思大會祭悼共諜吳石，鄭麗文澄清，秋祭活動已舉辦 30 年，從未以吳石為主祭對象，「外界的指控是嚴重誤導」。她表示，自己進入國民黨後首要任務就是推動國共和解、為白色恐怖受難者平反，因為民主社會不該再讓人民因政治信仰遭受迫害，「每個人都應自由追求理想」。
鄭麗文批評，民主轉型超過 30 年，卻看到民進黨政府以國安理由驅離陸配、因意識形態不同即對人民進行調查，甚至動用司法，「民主正在倒退，威權與箝制言論自由的幽靈再次籠罩台灣」。她強調，綠營側翼與綠媒的攻擊並不意外，但在台灣堅守事實與真相從來不是容易的道路，因此她更要堅定立場，向為民主犧牲的前人致敬，承諾繼續守護得來不易的自由。
鄭麗文會後受訪說，228與白色恐怖不能淪為政黨鬥爭的工具，必須回到嚴肅的歷史討論。她提到陳明忠雖曾參與228，但從未主張台獨，民進黨卻長期扭曲這段歷史以服務政治目的。她強調，執政者不該為選票而簡化或操弄歷史，這段痛苦記憶屬於全體台灣人民，不是任何政黨的武器，更不該被當作遮羞布。
鄭麗文最後呼籲，面對228與白色恐怖，需要的是和解與撫平傷痕，而不是在歷史傷口上撒鹽。她強調紀念活動的精神在於反思與前行，而非製造新的對立，呼籲執政黨停止利用歷史進行政治動員，讓真相、尊嚴與和平成為社會共同的價值。
