出席白色恐怖追思會 鄭麗文：事前不知含共諜吳石
受邀出席由統派團體主辦的白色恐怖受難者秋祭大會，國民黨主席鄭麗文獻花、三鞠躬，強調必須正視這段血淚斑斑的歷史。
國民黨主席鄭麗文表示，「中國國民黨堅定地邁開真正的轉型正義，兩岸和解、國共和解，我今天必須來參加。」
不過活動中，追思對象包含了1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文澄清，活動並非以這些人為主角，強調吳石等人不是被認定的政治犯，而是來台灣從事顛覆與情報工作的間諜。身為蔣家後代的台北市長蔣萬安，也向鄭主席喊話。
台北市長蔣萬安說：「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」
鄭麗文回應，「那當然蔣市長講的也沒有錯，我們在面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解、是撫平傷痕，而不是在傷口上惡意的灑鹽、擴大裂痕，擴大我們內部的對立。」
鄭麗文強調，228或白色恐怖本來就不是任何政黨的專利，也不該淪為政治鬥爭的工具，而黨內立委徐巧芯則表示，雖然考量考兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心與歷史，也期望鄭主席能好好說清楚。
國民黨立委徐巧芯表示，「如果當時49年沒有蔣中正蔣總統的話，那是不是台灣早就已經被赤化了呢，我們現在在講的自由民主還有嗎，兩岸我們追求和平，但是歷史應該要分明。」
民進黨立委王定宇則說道，「鄭麗文完全站在中國共產黨的史觀，讓國民黨成了中共的附庸，第二個背叛了國民黨當年自己的總裁主席蔣介石。」
綠營呼籲切勿敵我不分、配合中共統戰，對於被貼上紅色標籤，鄭麗文坦然表示，任何政治主張在民主化的台灣，都不應擔心受怕，也重申自己會用和平的方式來處理兩岸矛盾。
