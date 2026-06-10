出席神農本草文化節 李四川：感謝醫藥界為市民健康「打地基」
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導
國民黨新北市長參選人李四川今（10）日前往三重先嗇宮，出席「新北市中藥商業同業公會80週年慶暨2026神農本草文化節」。李四川感謝中醫藥界與政府共同努力，以專業與服務精神，為新北市民朋友「打地基」，穩固體質、促進健康，他也強調，當選後將持續與醫藥界合作，以專業、務實方式，為新北市民的全齡健康保健而努力。
明天為神農大帝聖誕，李四川今來到先嗇宮以三獻禮虔誠祭祀，展現對在地宗教文化的景仰，許多在地三重鄉親看到李四川到來，紛紛高喊「凍蒜」、「市長好」，展現高人氣。
李四川致詞時表示，身體保健跟做工程一樣，關鍵為「打地基」，只要地基打好，房子蓋起來就穩固，身體強壯了，百病自然難以侵入。他也提及，曾參與台北市第一間中醫醫院興建過程，感謝中醫藥界長期與政府守護市民朋友的健康，尤其在疫情期間，無私提供用藥及服務，守護病患，未來若接下新北市政的棒子，將繼續跟醫藥界共同打拚，守護新北市民的健康與福祉。
此外，對於「三重」(Sam-tiông)」的台語發音遭到蘇巧慧陣營抹黑攻擊，李四川今來到三重也被媒體問及此事，李四川回應，說了六十幾年的台語，被質疑的只有「台灣國語」，沒有想到因為選舉連說台語也會被抹黑，他也強調，不管講「三重(Sam-tiông)」還是「三重埔(Sann-tîng-poo)」都是可以的，「但不能只有民進黨的人可以說，我說就不行，選舉不用選到這樣」。
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