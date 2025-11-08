出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文抵達會場時，一一向受難者家屬們握手致意，還有人高喊「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人」。此外，現場還響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽未開口合唱。
鄭麗文今天下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，當她現身會場時，許多與會者都上前爭相合照，鄭麗文也親自向受難者家屬們握手致意，過程還有人高喊，「兩岸一家親 ，我們都是堂堂正正的中國人！」值得注意的是，活動現場的布景仍出現吳石的照片，更將其列為「犧牲烈士」。
活動正式開始後，全場先是默哀1分鐘，接著由鄭麗文代表向人民英雄犧牲烈士紀念碑獻花，並行三鞠躬禮，現場更響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重地聆聽，並未開口合唱。
《安息歌》為中國紅色歌曲，原名是《安息吧，死難的同學》，由中國上海聖約翰大學的中共地下黨員成幼殊作詞。白色恐怖版本的歌詞為，「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲，冬天有淒涼的風，卻是春天的搖籃。安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流著血照亮的路，我們繼續向前走」。
接著由司儀宣讀祭文，內容提到，人民聞共色變，台灣淪為美國美國戰略第一島鏈的馬前卒，何其危險，但是這段關於犧牲的歷史，先是被清洗，後來又被扭曲，現在罔顧「島內民聲」的民進黨政府正在濫用被閹割的歷史，在台灣製造「信息繭房」，服膺於帝國主義，準備將台灣製造業掏空殆盡。
此外，祭文還寫道，白色恐怖的歷史終將成為台灣青年崛起的催化劑，「安息吧，死難的同志」，你們的理想終將在兩岸統一的進程中得到實現，別再為祖國擔憂，愛國、愛鄉、改造社會，民族統一走向富強的秋祭精神，始終是社會的領航燈。
